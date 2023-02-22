ГАЛЕРЕЯ ⟩ На площади Вабадузе установили подбитый российский танк

Привезенный танк – это Т-72, который украинская армия подбила 22 марта прошлого года во время боев под Киевом. По словам советника по СМИ министерства обороны Элеки Ругам-Ребане, у танка будут установлены информационные стенды на эстонском, русском, украинском и английском языках. Она подчеркивает, что на танке не будет символов агрессии.