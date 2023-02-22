Сб, 25.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

На площади Вабадузе установили подбитый российский танк

rus.postimees.ee
На площади Вабадузе установили подбитый российский танк
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments 3
Подбитый Т-72 в Варшаве.
Подбитый Т-72 в Варшаве. Фото: WOJTEK RADWANSKI

Сегодня в Таллинне на площади Вабадузе установили подбитый российский танк, который простоит там до 2 марта. Открытие экспозиции состоится в 14:00. После этого танк обещают показать и жителям других городов Эстонии. 

Привезенный танк – это Т-72, который украинская армия подбила 22 марта прошлого года во время боев под Киевом. По словам советника по СМИ министерства обороны Элеки Ругам-Ребане, у танка будут установлены информационные стенды на эстонском, русском, украинском и английском языках. Она подчеркивает, что на танке не будет символов агрессии. 

Все желающие смогут посмотреть на российский танк в Таллинне на площади Вабадузе с 25 февраля до 2 марта. Ругам-Ребане пока не смогла сказать, когда можно будет увидеть танк в других городах Эстонии, потому что переговоры с местными самоуправлениями продолжаются. 

Ключевые слова
Наверх