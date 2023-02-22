Уже в эту субботу в Таллинне на площади Вабадузе установят подбитый российский танк, который простоит там до 2 марта. После этого танк обещают показать и жителям других городов Эстонии.
В Таллинн привезут подбитый российский танк. Позже он отравится в турне по городам Эстонии
В Таллинн привезут подбитый российский танк. Позже он отравится в турне по городам Эстонии
Привезенный танк - это Т-72, который украинская армия подбила 22 марта прошлого года во время боев под Киевом. По словам советника по СМИ министерства обороны Элеки Ругам-Ребане, у танка будут установлены информационные стенды на эстонском, русском, украинском и английском языках. Она подчеркивает, что на танке не будет символов агрессии.
Все желающие смогут посмотреть на российский танк в Таллинне на площади Вабадузе с 25 февраля до 2 марта. Ругам-Ребане пока не смогла сказать, когда можно будет увидеть танк в других городах Эстонии, потому что переговоры с местными самоуправлениями продолжаются.