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В Таллинн привезут подбитый российский танк. Позже он отравится в турне по городам Эстонии

rus.postimees.ee
В Таллинн привезут подбитый российский танк. Позже он отравится в турне по городам Эстонии
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Подбитый Т-72 в Варшаве.
Подбитый Т-72 в Варшаве. Фото: WOJTEK RADWANSKI

Уже в эту субботу в Таллинне на площади Вабадузе установят подбитый российский танк, который простоит там до 2 марта. После этого танк обещают показать и жителям других городов Эстонии. 

Привезенный танк - это Т-72, который украинская армия подбила 22 марта прошлого года во время боев под Киевом. По словам советника по СМИ министерства обороны Элеки Ругам-Ребане, у танка будут установлены информационные стенды на эстонском, русском, украинском и английском языках. Она подчеркивает, что на танке не будет символов агрессии. 

Все желающие смогут посмотреть на российский танк в Таллинне на площади Вабадузе с 25 февраля до 2 марта. Ругам-Ребане пока не смогла сказать, когда можно будет увидеть танк в других городах Эстонии, потому что переговоры с местными самоуправлениями продолжаются. 

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