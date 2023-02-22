Зеленский в разговоре с Карисом: Эстония – близкий друг Украины

Президент Карис напомнил о своем визите в Киев год назад, 22 февраля, и подтвердил, что поддержка Эстонии в течение последнего года была непоколебимой, и мы будем продолжать поддерживать Украину в политическом и военном плане. «Я больше, чем когда-либо, надеюсь, что этот ужас скоро закончится и Украина победит», - сказал глава эстонского государства.

Президент Зеленский передал поздравления по случаю Дня независимости Эстонии и заверил, что Эстония является близким другом Украины. Президент Украины поблагодарил эстонский народ за мощную поддержку, которую он оказывает Украине.

Президент Карис подтвердил, что Эстония решительно поддерживает Украину на пути к членству в НАТО и будет говорить об этом на встрече лидеров восточного крыла НАТО с президентом США и генеральным секретарем НАТО. «Место Украины - в Европейском союзе, а после окончания войны - и в НАТО», - сказал Карис.