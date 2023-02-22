Поведение работников похоронного бюро шокировало близких покойного

Утром 26 января 86-летний Виллу Конкс скончался в своем доме в Сууре-Яани. По словам сына, семья понимала, что отец скоро скончается, поэтому это не стало неожиданностью, и мать стала заниматься организацией похорон.

«Она уже вырезала из газеты рекламу вильяндиского похоронного бюро Hingesaatjad и утром позвонила по этому номеру, - вспоминает Конкс. - Мать не думала о других бюро, поскольку реклама попалась на глаза, и казалось логичным, что одного похоронного бюро будет достаточно».