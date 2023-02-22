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Поведение работников похоронного бюро шокировало близких покойного

Поведение работников похоронного бюро шокировало близких покойного
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По словам близких покойного, похоронное бюро выставило необоснованно огромный счет, но само бюро с этим утверждением не согласно.
По словам близких покойного, похоронное бюро выставило необоснованно огромный счет, но само бюро с этим утверждением не согласно. Фото: Marko Saarm

Арво Конкс, похоронивший отца в январе, недоволен похоронным бюро Hingesaatjad, которое, по его словам, повело себя непрофессионально, плохо обошлось с родственниками покойного и предъявило неоправданно большой счет.

Утром 26 января 86-летний Виллу Конкс скончался в своем доме в Сууре-Яани. По словам сына, семья понимала, что отец скоро скончается, поэтому это не стало неожиданностью, и мать стала заниматься организацией похорон.

«Она уже вырезала из газеты рекламу вильяндиского похоронного бюро Hingesaatjad и утром позвонила по этому номеру, - вспоминает Конкс. - Мать не думала о других бюро, поскольку реклама попалась на глаза, и казалось логичным, что одного похоронного бюро будет достаточно».

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