Арво Конкс, похоронивший отца в январе, недоволен похоронным бюро Hingesaatjad, которое, по его словам, повело себя непрофессионально, плохо обошлось с родственниками покойного и предъявило неоправданно большой счет.
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Поведение работников похоронного бюро шокировало близких покойного
Поведение работников похоронного бюро шокировало близких покойного
Утром 26 января 86-летний Виллу Конкс скончался в своем доме в Сууре-Яани. По словам сына, семья понимала, что отец скоро скончается, поэтому это не стало неожиданностью, и мать стала заниматься организацией похорон.
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