28 октября прошлого года в 20:27 в Таллинне на нерегулируемом пешеходном переходе перед домом по адресу Копли 93 произошло ДТП: белый автомобиль Subaru Outback с финскими регистрационными номерами наехал на пешехода. Пешеход получил тяжелые травмы.
Полиция разыскивает свидетеля ДТП в Таллинне
Полиция разыскивает свидетеля ДТП в Таллинне
Происшествие предположительно видел водитель темного автомобиля, который двигался в противоположную сторону и остановился на этом же переходе, чтобы пропустить пешехода. По словам пешехода, водитель темного автомобиля находился с машине один.
Для выяснения точных обстоятельств случившегося полиция просит помощи свидетелей. Мужчину, который предположительно был за рулем этого темного автомобиля, а также других людей, которые, возможно, видели ДТП, просят связаться с полицией по адресу pohja.lmt@politsei.ee или позвонить по номеру телефона 5022496.