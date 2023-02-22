Полиция разыскивает свидетеля ДТП в Таллинне

Происшествие предположительно видел водитель темного автомобиля, который двигался в противоположную сторону и остановился на этом же переходе, чтобы пропустить пешехода. По словам пешехода, водитель темного автомобиля находился с машине один.

Для выяснения точных обстоятельств случившегося полиция просит помощи свидетелей. Мужчину, который предположительно был за рулем этого темного автомобиля, а также других людей, которые, возможно, видели ДТП, просят связаться с полицией по адресу pohja.lmt@politsei.ee или позвонить по номеру телефона 5022496.