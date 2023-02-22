Ср, 22.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Полиция разыскивает свидетеля ДТП в Таллинне

rus.postimees.ee
Полиция разыскивает свидетеля ДТП в Таллинне
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Полиция и спасатели на месте ДТП. Иллюстративное фото
Полиция и спасатели на месте ДТП. Иллюстративное фото Фото: Ago Gaškov

28 октября прошлого года в 20:27 в Таллинне на нерегулируемом пешеходном переходе перед домом по адресу Копли 93 произошло ДТП: белый автомобиль Subaru Outback с финскими регистрационными номерами наехал на пешехода. Пешеход получил тяжелые травмы.

Происшествие предположительно видел водитель темного автомобиля, который двигался в противоположную сторону и остановился на этом же переходе, чтобы пропустить пешехода. По словам пешехода, водитель темного автомобиля находился с машине один.

Для выяснения точных обстоятельств случившегося полиция просит помощи свидетелей. Мужчину, который предположительно был за рулем этого темного автомобиля, а также других людей, которые, возможно, видели ДТП, просят связаться с полицией по адресу pohja.lmt@politsei.ee или позвонить по номеру телефона 5022496.

Ключевые слова
Наверх