Видео ⟩ Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер руководила генеральной репетицией военного парада?

Портал Inside The Games пишет, что парад состоится сегодня и тем самым будет отмечена годовщина начавшейся 24 февраля 2022 года войны против Украины. Издание «Трибуна» пишет, что в «торжествах» также примут участие члены сборной России по спортивной гимнастике, которые примут участие в «праздничном концерте».

Винер отрицает милитаристский подтекст.

«Мы уже много лет делаем гала-концерт, приуроченный ко Дню защитника Отечества, — цитирует агентство РИА Новости слова Винер. — В прошлом году тоже его проводили, 21 февраля, когда понятия не имели о начале СВО. В этом году ничего не изменилось — концерт будет посвящен Дню защитника Отечества, как и раньше. Всегда приглашаем на него будущих защитников — суворовцев, девушек из "Пансиона воспитанниц министерства обороны России"».

В концерте примут участие Государственный кремлевский оркестр, ансамбль Елисеева, а также группа Kvatro. Кроме того, ожидается участие лучших гимнасток России, акробатов, танцоров.

«Словом, совершенно мирный праздничный концерт, не имеющий никакого милитаристского подтекста», — сказала Винер.

Винер родилась в Узбекистане и считается одним из самых успешных тренеров по гимнастике всех времен. Она тренировала, например, олимпийских чемпионок России Евгению Канаеву, Алину Кабаеву и Юлию Барсукову.