Ср, 22.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Видео ⟩ Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер руководила генеральной репетицией военного парада?

rus.postimees.ee
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер руководила генеральной репетицией военного парада?
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Ирина Винер.
Ирина Винер. Фото: Maxim Shemetov

В социальных медиа распространяется видеоклип, на котором видно, что Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер руководит одетыми в военную форму людьми, готовясь к параду. Все это происходит во дворце гимнастики в «Лужниках».

Портал Inside The Games пишет, что парад состоится сегодня и тем самым будет отмечена годовщина начавшейся 24 февраля 2022 года войны против Украины. Издание «Трибуна» пишет, что в «торжествах» также примут участие члены сборной России по спортивной гимнастике, которые примут участие в «праздничном концерте».

Винер отрицает милитаристский подтекст.

«Мы уже много лет делаем гала-концерт, приуроченный ко Дню защитника Отечества, — цитирует агентство РИА Новости слова Винер. — В прошлом году тоже его проводили, 21 февраля, когда понятия не имели о начале СВО. В этом году ничего не изменилось — концерт будет посвящен Дню защитника Отечества, как и раньше. Всегда приглашаем на него будущих защитников — суворовцев, девушек из "Пансиона воспитанниц министерства обороны России"».

В концерте примут участие Государственный кремлевский оркестр, ансамбль Елисеева, а также группа Kvatro. Кроме того, ожидается участие лучших гимнасток России, акробатов, танцоров.

«Словом, совершенно мирный праздничный концерт, не имеющий никакого милитаристского подтекста», — сказала Винер.

Винер родилась в Узбекистане и считается одним из самых успешных тренеров по гимнастике всех времен. Она тренировала, например, олимпийских чемпионок России Евгению Канаеву, Алину Кабаеву и Юлию Барсукову.

В 2015 году МОК вручил Ирине Винер орден за выдающиеся достижения.

Ключевые слова
Наверх