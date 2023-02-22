Печальный прогноз: через несколько месяцев Euribor взлетит до небес

Издание Financial Times пишет, что финансовые эксперты, работающие на рынке, ожидают приличного повышения процентных ставок в Европе.

В начале февраля после решения Европейского центрального банка базовая процентная ставка по банковским вкладам выросла до 2,5 процента, а шестимесячный Euribor вырос до 3,2 процента.

Но это еще не все: по прогнозам финансовых экспертов, к сентябрю ставка по вкладам центрального банка составит 3,75 процента, или на 50 процентов выше сегодняшнего уровня, сообщает престижная британская экономическая газета.

Financial Times отмечает, что это будет самый высокий уровень в истории, поскольку в последний раз подобные цифры наблюдались в 2001 году, когда был введен евро и Европейский центральный банк попытался повысить ценность денег.

Центральный банк повышает процентную ставку, чтобы бороться с ростом цен. В январе гармонизированная инфляция в еврозоне составила 8,7 процента, а в Эстонии - почти 19 процентов. Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что внимательно следит за ростом заработной платы в Европе, поскольку в ситуации, когда покупательная способность людей падает, возникает большее давление на зарплаты, а когда зарплаты растут, растет и инфляция.