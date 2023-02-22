ЕС сэкономил 12 миллиардов евро после отказа от импорта газа из РФ

К таким выводам пришли авторы исследования, которое в среду, 22 февраля, представил аналитический центр Ember Climate, передает DW.

«Благодаря расширяющимся мощностям и благоприятным метеоусловиям ветряные и солнечные электростанции после начала войны произвели рекордное количество электроэнергии в ЕС», - указывается в отчете.

NEW | In the year since Russia invaded Ukraine, solar and wind growth helped the EU avoid €12 billion in gas costs.https://t.co/pPbEH2AwRh pic.twitter.com/JcfDUUxOOL — Ember (@EmberClimate) February 22, 2023

С марта 2022 года до конца января 2023-го в ЕС выработано на 10 процентов больше ветряной и солнечной электроэнергии, чем за аналогичный период 2021-2022 годов, отмечают авторы исследования.

Из данных источников получена почти четверть (23 процента) всей электроэнергии в Евросоюзе - это наивысший показатель за все годы перехода на «зеленую энергетику».

В общей сложности за указанные месяцы было дополнительно выработано 50 тераватт-часов электроэнергии, что соответствовало бы импорту 90 тераватт-часов газа на сумму 12 миллиардов евро, указывается в исследовании.

Импорт газа в ЕС в целом сократился на 5 процентов

Подсчеты Ember Climate основывались на средних ценах на энергоносители за исследуемый период. В целом, по данным центра, импорт природного газа в ЕС сократился на 5 процентов, а доля российского газа с марта по январь составляла 16 процентов, тогда как до начала полномасштабной войны в Украине этот показатель достигал 40 процентов.

Исследователи делают вывод, что замена ископаемых энергоносителей на солнечную и ветровую энергию является для ЕС единственной возможностью «обеспечить стабильную энергетическую безопасность и независимость».