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ЕС сэкономил 12 миллиардов евро после отказа от импорта газа из РФ

rus.postimees.ee
ЕС сэкономил 12 миллиардов евро после отказа от импорта газа из РФ
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Ветряки.
Ветряки. Фото: Sander Ilvest

После отказа от импорта российского газа, предпринятого ЕС из-за вторжения РФ в Украину, европейским странам удалось сэкономить 12 миллиардов евро в результате расширения производства электроэнергии из возобновляемых источников.

К таким выводам пришли авторы исследования, которое в среду, 22 февраля, представил аналитический центр Ember Climate, передает DW.

«Благодаря расширяющимся мощностям и благоприятным метеоусловиям ветряные и солнечные электростанции после начала войны произвели рекордное количество электроэнергии в ЕС», - указывается в отчете.

С марта 2022 года до конца января 2023-го в ЕС выработано на 10 процентов больше ветряной и солнечной электроэнергии, чем за аналогичный период 2021-2022 годов, отмечают авторы исследования.

Из данных источников получена почти четверть (23 процента) всей электроэнергии в Евросоюзе - это наивысший показатель за все годы перехода на «зеленую энергетику».

В общей сложности за указанные месяцы было дополнительно выработано 50 тераватт-часов электроэнергии, что соответствовало бы импорту 90 тераватт-часов газа на сумму 12 миллиардов евро, указывается в исследовании.

Импорт газа в ЕС в целом сократился на 5 процентов

Подсчеты Ember Climate основывались на средних ценах на энергоносители за исследуемый период. В целом, по данным центра, импорт природного газа в ЕС сократился на 5 процентов, а доля российского газа с марта по январь составляла 16 процентов, тогда как до начала полномасштабной войны в Украине этот показатель достигал 40 процентов.

Исследователи делают вывод, что замена ископаемых энергоносителей на солнечную и ветровую энергию является для ЕС единственной возможностью «обеспечить стабильную энергетическую безопасность и независимость».

После начала российского вторжения в Украину ЕС ввел масштабные санкции против РФ, предусматривающие поэтапный отказ от импорта российских энергоносителей. Летом 2022 года Россия в одностороннем порядке начала отказываться от поставок газа в европейские страны.

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