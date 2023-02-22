Родившиеся в депортации получат статус репрессированных

По закону, репрессированными будут считаться все люди, которые родились в депортации в течение пяти лет после решения об освобождении, вне зависимости от того, по каким причинам их родители не вернулись в Эстонию.

Сейчас людям, родившимся в депортации, сложно получать статус репрессированных, поскольку прошло много времени после тех событий, а доказательств оправданности отсроченного возвращения нет. В дальнейшем соискатели не должны будут сообщать административным органам причины невозвращения и достаточно будет только подачи ходатайства, в котором указано время решения об освобождении родителей, а также время и место рождения соискателя.