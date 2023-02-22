Глава МИД Эстонии: войну в Украине следует признать геноцидом

Рейнсалу подчеркнул на встрече, что международная общественность должна дать четкую оценку агрессии в Украине и признать ее геноцидом. «Через два дня исполнится год с начала широкомасштабной войны России в Украине, за это время стало очевидным, что цель агрессора - уничтожить украинские государство и народ. Мы должны по всему миру вместе прилагать усилия, чтобы война закончилась как можно скорее и единственным возможным образом - победой Украины, которая восстановит ее территориальную целостность. Тем самым мы обеспечим сохранность архитектуры безопасности и право каждого суверенного государства самому определять свои границы и будущее», - сказал он.

В то же время, по словам Рейнсалу, важно работать над тем, чтобы гарантировать юридическую ответственность России за военные и геноцидные преступления, преступления против человечества, а также преступление агрессии.

«По оценке Эстонии, для расследования преступления агрессии и привлечения российской верхушки власти следует сформировать международный специальный трибунал с обширной поддержкой со стороны ООН», - сказал он.

Обсуждая ситуацию в Молдове, Рейнсалу сказал, что следует удерживать в фокусе внимания последовательные атаки России на суверенитет Молдовы, и рассказал о своем предложении ввести санкции ЕС в отношении молдавских олигархов, действующих в интересах России.

Рейнсалу также призвал Гутерриша отправить в Украину группу экспертов ООН для расследования использования иранских дронов. Рейнсалу и Гутерриш обсудили и продовольственную безопасность и зерновое соглашение на Черном море.