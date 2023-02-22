Аббас Галлямов, бывший спичрайтер российского лидера Владимира Путина, считает, что у Путина нет запасного плана на случай войны в Украине.
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Бывший кремлевский спичрайтер: у Путина нет плана Б
Бывший кремлевский спичрайтер: у Путина нет плана Б
«Главное впечатление заключается в том, что у него нет плана Б, - сказал Галлямов в интервью Deutsche Welle. - Сто процентов российской элиты и половина населения России в целом понимают, что ситуация развивается в неправильном направлении».