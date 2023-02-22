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Бывший кремлевский спичрайтер: у Путина нет плана Б

rus.postimees.ee
Бывший кремлевский спичрайтер: у Путина нет плана Б
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Выступление Владимира Путина о ситуации в стране на большом экране в Москве.
Выступление Владимира Путина о ситуации в стране на большом экране в Москве. Фото: Dmitry Serebryakov

Аббас Галлямов, бывший спичрайтер российского лидера Владимира Путина, считает, что у Путина нет запасного плана на случай войны в Украине.

«Главное впечатление заключается в том, что у него нет плана Б, - сказал Галлямов в интервью Deutsche Welle. - Сто процентов российской элиты и половина населения России в целом понимают, что ситуация развивается в неправильном направлении».

По словам Галлямова, среди россиян было большое ожидание по поводу вчерашнего выступления Путина о ситуации в стране, от которого ждали объявления о дальнейших планах.

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