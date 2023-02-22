«Они выкачивают из людей деньги?»: из-за путаницы в декларации вместо возврата у жителя Эстонии образовался долг

«Выяснилось, что отец четверых детей должен заплатить государству 72 евро. Полгода назад его сократили», - рассказывает 73-летний Тойво, что случилось с его родственником. По словам Тойво, в Налогово-таможенном департаменте пытались обмануть молодую семью. Семья была неприятно удивлена, когда они начали подавать декларацию о доходах за прошлый год, и оказалось, что им нужно доплатить 72 евро подоходного налога.

«Мать также представила свой доход, после чего отец семейства позвонил в налоговую и спросил, почему он должен что-то доплачивать», - рассказывает о случившемся Тойво. По словам родственника, отец семейства получил ответ из налоговой, что им не известно, что молодая пара состоит в браке, а отец семейства был сокращен. «Ему сказали, что в этом случае он не должен возвращать 72 евро, а должен подать на сайте новую декларацию о доходах», - говорит Тойво.