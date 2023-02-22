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«Они выкачивают из людей деньги?»: из-за путаницы в декларации вместо возврата у жителя Эстонии образовался долг

Крислин Метсанурм
, репортер
«Они выкачивают из людей деньги?»: из-за путаницы в декларации вместо возврата у жителя Эстонии образовался долг
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Коллаж Elu24.
Коллаж Elu24. Фото: Sander Ilvest/Erakogu

«Представляете, они пересчитали доходы семьи, и долг в 70 евро вдруг превратился в возврат в 900 евро!» - рассказывает Тойво, что случилось с его близким человеком, когда он подавал декларацию о доходах. По его мнению, государство пыталось обмануть молодую семью. «При заполнении декларации важно комплексно смотреть на доходы всей семьи и возможные налоговые льготы и обсуждать, как разумно действовать», - сказали в Налогово-таможенном департаменте.

«Выяснилось, что отец четверых детей должен заплатить государству 72 евро. Полгода назад его сократили», - рассказывает 73-летний Тойво, что случилось с его родственником. По словам Тойво, в Налогово-таможенном департаменте пытались обмануть молодую семью. Семья была неприятно удивлена, когда они начали подавать декларацию о доходах за прошлый год, и оказалось, что им нужно доплатить 72 евро подоходного налога.

«Мать также представила свой доход, после чего отец семейства позвонил в налоговую и спросил, почему он должен что-то доплачивать», - рассказывает о случившемся Тойво. По словам родственника, отец семейства получил ответ из налоговой, что им не известно, что молодая пара состоит в браке, а отец семейства был сокращен. «Ему сказали, что в этом случае он не должен возвращать 72 евро, а должен подать на сайте новую декларацию о доходах», - говорит Тойво.

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