Официально: экономический рост в странах Балтии застопорился

По словам экономиста банка Citadele Мартиньша Аболиньша, близость к войне в Украине и торговля с Россией способствовали замедлению экономики стран Балтии, а высокие цены на энергоносители и рост мировых цен на сырьевые товары привели к инфляции, которая в конце 2022 года превысила 20 процентов, в результате чего рост валового внутреннего продукта (ВВП) в Балтийском регионе замедлился быстрее, чем в остальных странах Европейского союза (ЕС).

Во второй половине 2022 года рост ВВП снизился почти до 0 процентов, отметил Аболиньш в пресс-релизе. Однако региону удалось избежать рецессии в 2022 году, но производственный сектор уже вошел в нее, сказал он. «Замедление роста спроса после пандемии и восстановление запасов привело к замедлению цикла инвентаризации, и новые промышленные заказы в Балтии значительно сократились. Ключевые показатели, такие как мировые экспортные заказы, говорят о том, что спрос в обрабатывающей промышленности останется слабым в первой половине 2023 года, но может начать восстанавливаться во второй половине», - добавил экономист.