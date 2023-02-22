По данным банка Citadele, экономический рост в странах Балтии застопорился.
Официально: экономический рост в странах Балтии застопорился
По словам экономиста банка Citadele Мартиньша Аболиньша, близость к войне в Украине и торговля с Россией способствовали замедлению экономики стран Балтии, а высокие цены на энергоносители и рост мировых цен на сырьевые товары привели к инфляции, которая в конце 2022 года превысила 20 процентов, в результате чего рост валового внутреннего продукта (ВВП) в Балтийском регионе замедлился быстрее, чем в остальных странах Европейского союза (ЕС).
Во второй половине 2022 года рост ВВП снизился почти до 0 процентов, отметил Аболиньш в пресс-релизе. Однако региону удалось избежать рецессии в 2022 году, но производственный сектор уже вошел в нее, сказал он. «Замедление роста спроса после пандемии и восстановление запасов привело к замедлению цикла инвентаризации, и новые промышленные заказы в Балтии значительно сократились. Ключевые показатели, такие как мировые экспортные заказы, говорят о том, что спрос в обрабатывающей промышленности останется слабым в первой половине 2023 года, но может начать восстанавливаться во второй половине», - добавил экономист.
Однако, по его мнению, прогноз роста региона на 2023 год лучше, чем осенью 2022 года, и, хотя экономическая ситуация сложная, есть основания для осторожного оптимизма. «Худших сценариев энергетического кризиса удалось избежать, хотя ситуация в энергетике еще не полностью разрешилась. На данный момент мы не наблюдаем падения цен на природный газ в странах Балтии, но, если цены останутся на этом уровне, ожидается, что тарифы на отопление в странах Балтии значительно снизятся следующей осенью, и существует вероятность дефляции в конце 2023 или начале 2024 года. В то же время потребление остается относительно стабильным, несмотря на низкую уверенность потребителей. Кроме того, в ближайшие годы в наш регион будут поступать значительные инвестиции из фондов ЕС», - отметил Аболиньш.
Деловой климат в Балтии также улучшается, и, хотя экономический климат указывает на нулевой рост, он не указывает на серьезную рецессию. Однако возможность рецессии, по мнению экономиста, сохраняется, и она может наступить во второй половине 2023 года. «Низкий уровень безработицы - это хороший знак, но он является запаздывающим индикатором и относительно мало говорит о будущих перспективах роста. Повышение процентных ставок уже охлаждает рынки жилья по всему миру, и многие сигналы мировой экономики по-прежнему указывают на приближение рецессии», - добавил он.
«Производственный сектор стран Балтии уже находится в состоянии рецессии, и цикл инвентаризации, вероятно, продлится до конца года. В этом году можно ожидать более благоприятных новостей из Китая, где ожидается восстановление экономики в результате снятия ограничений на COVID-19. Повышение спроса в Китае может вновь подтолкнуть цены на сырьевые товары, а это означает, что опасения по поводу инфляции, безусловно, еще не закончились, хотя финансовые рынки ожидают, что повышение ставок центрального банка, скорее всего, прекратится. По моим прогнозам, инфляция в Балтии в этом году может составить 7-9 процентов, а ВВП в Балтии может сократиться на 1-1,5 процента в 2023 году, но в 2024 году ожидается рост на 3-4 процента», - заключил он.