«Новости в 7» за 22 февраля: речи Байдена и Путина, как в столице решают проблемы мобильности инвалидов, как правильно есть устриц и где заняться скалолазанием

Сегодня в выпуске:

- Вторник 21-е февраля стал историческим днем, когда с программными речами выступили лидеры двух ядерных держав - США и России. Наш корреспондент был в числе слушателей речи Джо Байдена в Варшаве и сравнил выдвинутые им тезисы с заявлениями Владимира Путина

- Короткие новости: о новой власти в Кохтла-Ярве, опасной мошеннической схеме и по какой причине остановлена работа завода Estonian Cell.

- Число людей с ограниченными возможностями, которые нуждаются в специальном транспорте, в последние годы заметно возросло. Как власти столицы решают проблемы с мобильностью людей с особыми потребностями - в нашем сюжете

- Жюль Верн говорил, что устрицы – единственная пища, которая никогда не вызывает несварение желудка. Проверить правильность утверждения великого писателя и узнать другие нюансы употребления этих моллюсков вызвался наш корреспондент

- Мировые новости: что обсуждалось на встрече лидеров восточного крыла НАТО в Варшаве, почему могут подорожать парфюмерные изделия и о раннем цветении сакуры в Японии

- Народная мудрость гласит: не поднимешься в горы — не узнаешь высоты неба. Где в Таллинне можно подготовиться к покорениям вершин, а заодно и укрепить все мускулы, выясняла наша съёмочная группа.