В среду, 22 февраля Rus.Postimees и Канал 7 провели большие предвыборные дебаты на русском языке. В первом блоке дебатов представители шести партий - Партии реформ, Центристской партии, EKRE, «Отечества», «Ээсти 200» и Социал-демократической обсудили, какие решения в сфере экономики Эстонии предлагают их партии.
ДЕБАТЫ ⟩ «Богатые должны платить больше»: представители партий о том, как улучшить экономическое положение Эстонии
Ведущие дебатов - Елена Поверина и Дмитрий Кукушкин.
В дебатах приняли участие Вадим Белобровцев (Центристская партия), Евгений Криштафович (Партия реформ), Хендрик Агур («Отечество»), Эдуард Одинец (Социал-демократическая партия), Максим Ильин («Ээсти 200») и Март Каллас (EKRE).
В начале дебатов ведущие задали каждому представителяю партии по одному неудобному вопросу.
– Вопрос центристам. Почему при голосовании по резонансным и чувствительным для избирателей-неэстонцев темам представители фракции нередко выходят из зала? Свежий пример – закон о символах и монументах: во время голосования в зале остутствоввало 11 человек из 23, еще трое решили не голосовать, и только 9 центристов нажали кнопку "против"...
Вадим Белобровцев: – Значит, не все смогли принять участие в голосовании. "За" ведь никто не проголосовал.
– Социал-демократическая партия хочет довести расходы на оборону до семи процентов от ВВП. Не кажется ли, что это ударит по кошельку вашего электората?
Эдуард Одинец: – Это временные меры. Речь идет о временном пятилетнем переходном периоде, а затем можно будет вернуться к более низкой процентной ставке.
– Вопрос реформистам. Складывается впечатление, что Партия реформ забывает о простых жителях страны, и на фоне происходящего в мире даже не заметила, как простые жители Эстонии все чаще оказываются перед выбором: оплатить счет за электричество или купить еды?
Евгений Криштафович: – Это не так, наша цель на этих выборах – необлагаемый налогом минимум для всех. Мы хотим дать людям деньги, чтобы справиться с инфляцией.
– Вопрос для «Ээсти 200». Почему понятие «многообразие обогощат» („erinevus rikastab“) активно применяется к сексуальным меньшинствам, и все реже к разнообразию мнений?
Максим Ильин: – У нас свободное общество и каждый человек имеет право на изъявление собственного мнения.
– Вопрос для EKRE. В вашей предвыборной программе сказано, что вы планируете повышать исключительно рождаемость эстонцев. Как вы будете делить людей: по национальному признаку или как-то еще?
Март Каллас: – Вы не дочитали нашу программу. Там написано, что мы хотим повысить рождаемость всех граждан Эстонии (Каллас подчеркнул, что отсутствие гражданства – это уже проблема самих неграждан – прим.ред.).
– Вопрос «Отечеству»: ваша партия предлагает узаконить декларацию о лояльности граждан РФ, отказавшихся ее подписать лишить ВНЖ и недвижимости, лишить неграждан права голоса на муниципальных выборах и лицензий на ношение оружия (последний пукнт сегодня уже был узаконен – прим.ред.). Не напоминает ли это советские времена?
Хендрик Агур: – Нет, не напоминает. Подчеркну, что я не член партии Isamaa, и не всегда разделяю ее позицию. Но, по моему мнению, декларация о лояльности – это правильное направление в связи с текущей ситуацией в стране.
Как решить базовые экономические проблемы жителей Эстонии?
Представитель партии EKRE Март Каллас начал с того, что сегодня в Рийгикогу проводилось голосование за снижение налога на лекарства и продукты. Члены EKRE поддержали этот закон. По словам Калласа, Юри Ратас говорил, что это главная тема Центристской партии, однако центристов на голосовании не было.
Белобровцев ему возразил и сказал, что в предвыборной программе центристов четко сказано, что нужно снизить налог на продукты и лекарства. Поверина, однако, отметила, что сегодня этот закон обсуждался, но центристы его не поддержали, на что Белобровцев ответил: «Ну и что, изменилось бы что-нибудь?».
Максим Ильин отмечает, что «Ээсти 200» не поддерживает снижение налога с оборота на продукты и лекарства, потому что от этого выиграют только богатые.
По словам Одинца, Социал-демократы эту инициативу поддерживают, однако невозможно сделать так, чтобы изменения вступили в силу быстро, и отмечает, что в популистских заявлениях Рийгикогу, которые делаются перед выборами, нет смысла.
По словам Калласа, представителя EKRE, жители Эстонии страдают из-за зеленой политики, а Белобровцев отмечает, что нам нужно меньше думать о гособороне.
Криштафович, представитель Партии реформ также напомнил, что многие люди испытывают трудности при покупке лекарств, продуктов питания и предметов первой необходимости, и важным шагом для помощи жителям Эстонии станет повышение пенсий, а также предложенная реформистами налоговая реформа в пользу среднего класса: 20% для всех без порога в 1200 евро с не облагаемым налогом минимумом в 700 евро для всех.
Представитель «Отечества» Хендрик Агур заявил, что правительству следует больше думать о долгосрочных планах и направлять деньги в образование.
Возвращаясь к теме налогов, Одинец сказал, что соцдемы поддерживают изменения налоговой системы, но они не согласны с тем, чтобы налог для всех оставался одинаковым: богатые должны платить больше.
Белобровцев, представитель центристов, с ним согласился и отметил, что одинаковая налоговая ставка для всех – это уже прошлый век.
Март Каллас, в свою очередь, озвучил предвыборные обещания партии EKRE, которые помогут жителям справиться с кризисом: партия предлагает снижение налогов, акцизов на топливо, электроэнергию и алкоголь.
– Но откуда на все это взять деньги?
Ильин, представитель «Ээсти 200» сказал, что инвестиции в регионах убивает бюрократия. Поэтому партия предлагает провести государственную реформу на уровне министерств и госуправлений.
В завершение экономического блока дебатов, ведущая спросила у участников, чем же их партии смогут утешить народ. Белобровцев сказал: «Тем, что правительство сменится», однако представители других партий его оптимизм не поддержали и отметили, что изменений может и не произойти.