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ДЕБАТЫ ⟩ «Богатые должны платить больше»: представители партий о том, как улучшить экономическое положение Эстонии

rus.postimees.ee
«Богатые должны платить больше»: представители партий о том, как улучшить экономическое положение Эстонии
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Дебаты Rus.Postimees.
Дебаты Rus.Postimees. Фото: Postimees

В среду, 22 февраля Rus.Postimees и Канал 7 провели большие предвыборные дебаты на русском языке. В первом блоке дебатов представители шести партий - Партии реформ, Центристской партии, EKRE, «Отечества», «Ээсти 200» и Социал-демократической обсудили, какие решения в сфере экономики Эстонии предлагают их партии. 

Ведущие дебатов - Елена Поверина и Дмитрий Кукушкин. 

В дебатах приняли участие Вадим Белобровцев (Центристская партия), Евгений Криштафович (Партия реформ), Хендрик Агур («Отечество»), Эдуард Одинец (Социал-демократическая партия), Максим Ильин («Ээсти 200») и Март Каллас (EKRE).

В начале дебатов ведущие задали каждому представителяю партии по одному неудобному вопросу.

– Вопрос центристам. Почему при голосовании по резонансным и чувствительным для избирателей-неэстонцев темам представители фракции нередко выходят из зала? Свежий пример – закон о символах и монументах: во время голосования в зале остутствоввало 11 человек из 23, еще трое решили не голосовать, и только 9 центристов нажали кнопку "против"...

Вадим Белобровцев: – Значит, не все смогли принять участие в голосовании. "За" ведь никто не проголосовал. 

– Социал-демократическая партия хочет довести расходы на оборону до семи процентов от ВВП. Не кажется ли, что это ударит по кошельку вашего электората? 

Эдуард Одинец: – Это временные меры. Речь идет о временном пятилетнем  переходном периоде, а затем можно будет вернуться к более низкой процентной ставке. 

– Вопрос реформистам. Складывается впечатление, что Партия реформ забывает о простых жителях страны, и на фоне происходящего в мире даже не заметила, как простые жители Эстонии все чаще оказываются перед выбором: оплатить счет за электричество или купить еды?

Евгений Криштафович: – Это не так, наша цель на этих выборах – необлагаемый налогом минимум для всех. Мы хотим дать людям деньги, чтобы справиться с инфляцией.

– Вопрос для «Ээсти 200». Почему понятие «многообразие обогощат» („erinevus rikastab“) активно применяется к сексуальным меньшинствам, и все реже к разнообразию мнений? 

Максим Ильин: – У нас свободное общество и каждый человек имеет право на изъявление собственного мнения. 

– Вопрос для EKRE. В вашей предвыборной программе сказано, что вы планируете повышать исключительно рождаемость эстонцев. Как вы будете делить людей: по национальному признаку или как-то еще? 

Март Каллас: – Вы не дочитали нашу программу. Там написано, что мы хотим повысить рождаемость всех граждан Эстонии (Каллас подчеркнул, что отсутствие гражданства – это уже проблема самих негражданприм.ред.).

– Вопрос «Отечеству»: ваша партия предлагает узаконить декларацию о лояльности граждан РФ, отказавшихся ее подписать лишить ВНЖ и недвижимости, лишить неграждан права голоса на муниципальных выборах и лицензий на ношение оружия (последний пукнт сегодня уже был узаконен – прим.ред.). Не напоминает ли это советские времена? 

Хендрик Агур: – Нет, не напоминает. Подчеркну, что я не член партии Isamaa, и не всегда разделяю ее позицию. Но, по моему мнению, декларация о лояльности – это правильное направление в связи с текущей ситуацией в стране. 

Как решить базовые экономические проблемы жителей Эстонии? 

Представитель партии EKRE Март Каллас начал с того, что сегодня в Рийгикогу проводилось голосование за снижение налога на лекарства и продукты. Члены EKRE поддержали этот закон. По словам Калласа, Юри Ратас говорил, что это главная тема Центристской партии, однако центристов на голосовании не было.

Белобровцев ему возразил и сказал, что в предвыборной программе центристов четко сказано, что нужно снизить налог на продукты и лекарства. Поверина, однако, отметила, что сегодня этот закон обсуждался, но центристы его не поддержали, на что Белобровцев ответил: «Ну и что, изменилось бы что-нибудь?».

Максим Ильин отмечает, что «Ээсти 200» не поддерживает снижение налога с оборота на продукты и лекарства, потому что от этого выиграют только богатые. 

По словам Одинца, Социал-демократы эту инициативу поддерживают, однако невозможно сделать так, чтобы изменения вступили в силу быстро, и отмечает, что в популистских заявлениях Рийгикогу, которые делаются перед выборами, нет смысла. 

По словам Калласа, представителя EKRE, жители Эстонии страдают из-за зеленой политики, а Белобровцев отмечает, что нам нужно меньше думать о гособороне. 

Криштафович, представитель Партии реформ также напомнил, что многие люди испытывают трудности при покупке лекарств, продуктов питания и предметов первой необходимости, и важным шагом для помощи жителям Эстонии станет повышение пенсий, а также предложенная реформистами налоговая реформа в пользу среднего класса: 20% для всех без порога в 1200 евро с не облагаемым налогом минимумом в 700 евро для всех.

Представитель «Отечества» Хендрик Агур заявил, что правительству следует больше думать о долгосрочных планах и направлять деньги в образование.

Возвращаясь к теме налогов, Одинец сказал, что соцдемы поддерживают изменения налоговой системы, но они не согласны с тем, чтобы налог для всех оставался одинаковым: богатые должны платить больше. 

Белобровцев, представитель центристов, с ним согласился и отметил, что одинаковая налоговая ставка для всех – это уже прошлый век.

Март Каллас, в свою очередь, озвучил предвыборные обещания партии EKRE, которые помогут жителям справиться с кризисом: партия предлагает снижение налогов, акцизов на топливо, электроэнергию и алкоголь.

– Но откуда на все это взять деньги? 

Ильин, представитель «Ээсти 200» сказал, что инвестиции в регионах убивает бюрократия. Поэтому партия предлагает провести государственную реформу на уровне министерств и госуправлений. 

В завершение экономического блока дебатов, ведущая спросила у участников, чем же их партии смогут утешить народ. Белобровцев сказал: «Тем, что правительство сменится», однако представители других партий его оптимизм не поддержали и отметили, что изменений может и не произойти. 

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