ДЕБАТЫ ⟩ «Богатые должны платить больше»: представители партий о том, как улучшить экономическое положение Эстонии

Белобровцев ему возразил и сказал, что в предвыборной программе центристов четко сказано, что нужно снизить налог на продукты и лекарства. Поверина, однако, отметила, что сегодня этот закон обсуждался, но центристы его не поддержали, на что Белобровцев ответил: «Ну и что, изменилось бы что-нибудь?».

Максим Ильин отмечает, что «Ээсти 200» не поддерживает снижение налога с оборота на продукты и лекарства, потому что от этого выиграют только богатые.

По словам Одинца, Социал-демократы эту инициативу поддерживают, однако невозможно сделать так, чтобы изменения вступили в силу быстро, и отмечает, что в популистских заявлениях Рийгикогу, которые делаются перед выборами, нет смысла.

По словам Калласа, представителя EKRE, жители Эстонии страдают из-за зеленой политики, а Белобровцев отмечает, что нам нужно меньше думать о гособороне.

Криштафович, представитель Партии реформ также напомнил, что многие люди испытывают трудности при покупке лекарств, продуктов питания и предметов первой необходимости, и важным шагом для помощи жителям Эстонии станет повышение пенсий, а также предложенная реформистами налоговая реформа в пользу среднего класса: 20% для всех без порога в 1200 евро с не облагаемым налогом минимумом в 700 евро для всех.



Представитель «Отечества» Хендрик Агур заявил, что правительству следует больше думать о долгосрочных планах и направлять деньги в образование.