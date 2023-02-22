ДЕБАТЫ ⟩ Криштафович: если Таллинн не хочет переходить на эстоноязычное обучение – государство придет и сделает это силой!

Агур призвал коллег не критиковать то, что осталось в прошлом, и напомнил, что все к переходу готовились. Например, правительство стало открывать государственные гимназии в Ида-Вирумаа.

По словам Одинца, проблема не только в нехватке учителей: даже после реформы школы все равно будут сегрегированы, а у детей из Ида-Вирумаа не станет больше практики использования языка.

Криштафович добавил, что по какой-то причине местные самоуправления в Ида-Вирумаа все же находят учителей, а вот Таллинн с этим не справляется.

Белобровцев, вице-мэр Таллинна, отметил, что только сегодня говорил с одним из директоров государственной гимназии, которая вскоре откроется в Таллинне. По его словам, директор с грустью признал, что учителей ему не набрать.

Каллас напомнил, что есть и другие проблемы. По его словам, 60 процентов учителей - предпенсионного возраста. Он также добавил, что новоиспеченные учителя уходят из специальности после пяти лет работы в школе, так как эта работа - сильный стресс, и это все благодаря либеральным подходам.

Агур отметил, что нынешние гимназисты сейчас хотят учиться на учителей, так как государство гарантирует им хорошие зарплаты.

«Зарплаты - это хорошо, но учителей нет, поэтому некому эти зарплаты платить, - возразил ему Белобровцев. - Если с 2024 года вступает в силу требование владения языком на уровне С1, то у нас не будет хватать 3200 учителей».