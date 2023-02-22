В среду, 22 февраля Rus.Postimees и Канал 7 проводят большие предвыборные дебаты на русском языке. В первом блоке дебатов представители шести партий – Партии реформ, Центристской партии, EKRE, «Отечества», «Ээсти 200» и Социал-демократической обсудили, какие решения в сфере образования в Эстонии предлагают их партии.
ДЕБАТЫ ⟩ Криштафович: если Таллинн не хочет переходить на эстоноязычное обучение – государство придет и сделает это силой!
Ведущие дебатов – Елена Поверина и Дмитрий Кукушкин.
В дебатах приняли участие Вадим Белобровцев (Центристская партия), Евгений Криштафович (Партия реформ), Хендрик Агур («Отечество»), Эдуард Одинец (Социал-демократическая партия), Максим Ильин («Ээсти 200») и Март Каллас (EKRE).
Школьная реформа - как ее не провалить?
Кандидат от «Отечества» Хендрик Агур считает, что все школьные реформы проводились в Эстонии слишком медленно. По его словам, сейчас государство наконец-то предприняло решительные меры.
Март Каллас из EKRE отметил, что до сих пор в сфере образования не было долгосрочного плана.
Центрист Белобровцев: «Перед выборами государство быстро составило некий законопроект и отправило его в Рийгикогу. В нем масса несостыковок, брака и неосуществимых пунктов, а все поправки Центристской партии по этому поводу были отклонены. Если мы будем следовать этому закону, мы потеряем несколько образованных поколений».
Одинец, представитель соцдемов, отметил, что реформа образования готовилась еще в те времена, когда центристы были в правительстве, и сказал, что согласен в Агуром - надо быть смелее, но эту смелость надо чем-то подкреплять.
Криштафович начал с критики местных самоуправлений и заявил, что начинать реформу следовало уже пять лет назад, и поскольку Таллинн реформу саботирует, государство берет все в свои руки: «Учителей мы переучим. Если местные самоуправления не желают обучать педагогов, то за них это сделает государство».
Максим Ильин, который баллотируется в Рийгикогу от «Ээсти 200» добавил, что согласен с Криштафовичем. По его словам, этим действительно должны заниматься местные самоуправления.
Агур призвал коллег не критиковать то, что осталось в прошлом, и напомнил, что все к переходу готовились. Например, правительство стало открывать государственные гимназии в Ида-Вирумаа.
По словам Одинца, проблема не только в нехватке учителей: даже после реформы школы все равно будут сегрегированы, а у детей из Ида-Вирумаа не станет больше практики использования языка.
Криштафович добавил, что по какой-то причине местные самоуправления в Ида-Вирумаа все же находят учителей, а вот Таллинн с этим не справляется.
Белобровцев, вице-мэр Таллинна, отметил, что только сегодня говорил с одним из директоров государственной гимназии, которая вскоре откроется в Таллинне. По его словам, директор с грустью признал, что учителей ему не набрать.
Каллас напомнил, что есть и другие проблемы. По его словам, 60 процентов учителей - предпенсионного возраста. Он также добавил, что новоиспеченные учителя уходят из специальности после пяти лет работы в школе, так как эта работа - сильный стресс, и это все благодаря либеральным подходам.
Агур отметил, что нынешние гимназисты сейчас хотят учиться на учителей, так как государство гарантирует им хорошие зарплаты.
«Зарплаты - это хорошо, но учителей нет, поэтому некому эти зарплаты платить, - возразил ему Белобровцев. - Если с 2024 года вступает в силу требование владения языком на уровне С1, то у нас не будет хватать 3200 учителей».
Ильин отметил, что при дополнительном финансировании в эту сферу, многие люди готовы вернуться к преподаванию. Также политик напомнил, что существует проблема нехватки директоров и вспомогательного персонала.
По словам Одинца, социал-демократы поддерживают реформу, но соврешенно не поддерживают позицию Партии реформ. «Невозможно прийти, завалить деньгами и силой решить эту пролему. Это живые люди, это учителя, это дети», - подчеркнул Одинец.
Криштафович возразил. По его словам, если государство выделит деньги на зарплаты и переобучение учителей - проблема будет решена.
Одинец, однако, считает, что такие жестокие меры ни к чему, потому что люди из сферы образования напуганы и не понимают, что происходит. Соответсвенно, нужно время, чтобы все им разъяснить.
– Многие учителя - люди предпенсионного возраста без требуемого государством уровня владения языком. Что же с ними делать? Увольнять?
По словам Криштафовича, нужно повышать их квалификацию. Ильин с ним тоже согласен. Одинец же считает, что проблема на самом деле не столь масштабная.
Одинец: На самом деле проблема не такая большая.
Белобровцев возразил: «Для того, чтобы повышать квалификацию учителей, нужны учителя, которые будут их обучать. Их нет». По мнению Белобровцева, реформу следует пересмотреть.
«В Ида-Вирумаа они есть, а в Таллинне - нет? Такого не может быть!» - парировал Криштафович, отметив, что власти Таллинна саботируют процесс. Криштафович заявил, что за несоблюдение требований государство будет штрафовать Таллинн, а за эти деньги обучать учителей.
Завершились дебаты призывом Одинца к благоразумию: «За этими лозунгами стоят живые дети. Я призываю всех к благоразумию!». По его мнению, каждому образовательному заведению нужен индивидуальный план. Метод полицейского государтсва, предложенный Криштафовичем, в этой сфере не сработает, добавил он.