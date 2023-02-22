В среду, 22 февраля Rus.Postimees и Канал 7 проводят большие предвыборные дебаты на русском языке. В первом блоке дебатов представители шести партий - Партии реформ, Центристской партии, EKRE, «Отечества», «Ээсти 200» и Социал-демократической обсудили, какие решения в сфере гособороны предлагают их партии.
ДЕБАТЫ ⟩ «Сирены установили, а куда бежать-то?»: мнения кандидатов в Рийгикогу о помощи Украине и гособороне Эстонии разделились
В дебатах приняли участие Вадим Белобровцев (Центристская партия), Евгений Криштафович (Партия реформ), Хендрик Агур («Отечество»), Эдуард Одинец (Социал-демократическая партия), Максим Ильин («Ээсти 200») и Март Каллас (EKRE).
– Как обеспечить безопасность в Эстонии во время войны в Украине? Можно ли уповать только на то, что партии договорились выделять на оборону не менее 3% от ВВП?
Каллас: – Мы предоставили помощь Украине на 400 миллионов, а наши склады теперь стоят пустые.
Ильин: – Каждый подбитый нашей техникой танк в Украине уменьшает возможность того, что этот танк приедет в Эстонию. Объемы поддержки должны сохраниться.
Каллас: – Мы не можем помочь всем утопающим.
Одинец: – Мы не можем сидеть рядом с нашими танками и говорить Украине, пусть они справляются самостоятельно. И мы не отдаем ей последнее.
Ильин: – Вчера Путин в своем обращении говорил, что Россия вернула себе свои исторические территории. Это означает, что военная агрессия может быть направлена и в нашу сторону.
Каллас: – Вы установили в населенных пунктах сирены, а куда бежать-то?
Одинец: – В подземную парковку на площади Свободы, в подвалы.
Криштафович: – Да, мы действительно не думали об этом раньше. Но только так мы сможем себя защитить.
Ильин: – Через эти инвестиции мы должны укреплять и гражданскую оборону.
Белобровцев: – На гражданскую оборону нужно уделять много внимания. В случае нападения, мы должны быть готовы ко всему. В Финляндии уже давно строят дома только с бомбоубежищами. Планируя строительство Таллиннской больницы, мы предусмотрели и сооружение в ней бомбоубежища. Но на проекте был поставлен крест благодаря Партии реформ.
Ильин: – Считаю, что в некоторые регионы надо инвестировать дополнительно, например, в Ида-Вирумаа, там как это приграничная территория. Здесь должно быть усилено присутствие государства.
Агур: – Я слушаю и радуюсь тому, что все, кроме EKRE, уже понимают, что мы должны защищать Эстонию. Но мне грустно от того, что лет пять назад я очень часто общался со школами из Москвы и Санкт-Петербурга, и это были хорошие времена, и тогда общались и учителя, и ученики, а сейчас все эти контакты прерваны.
Криштафович: – Чем больше HIMARS мы поставим Украине, тем лучше для нас. Сейчас весь цивилизованный мир на стороне Украины и мы обязаны их поддерживать.
Каллас: – Ну, не весь мир.
Ильин: – Если бы в предыдущие годы мы не заигрывали с Россией, ситуация могла бы быть лучше. Надо добиваться на уровне ЕС, чтобы все коллеги поддерживали Украину одинаково, равняясь на Эстонию.
– Почему нужно голосовать за EKRE?
Каллас: – Мы спасем Эстонию!
– А почему нужно голосовать за другие партии?
Белобровцев: – Центристы ставят во главу человека, а не эмпирическую иллюзию, и мы не делим людей по национальному признаку.
Одинец: – Для социал-демократов важно благосостояние наших людей.
Ильин: – «Ээсти 200» за развитие экономики. Мы выведем эстонскую политику на новый уровень.
Агур: – Мы стоим за сохранение эстонской культуры и языка и уважаем другие национальности!
Ведущие дебатов - Елена Поверина и Дмитрий Кукушкин.