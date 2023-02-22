ДЕБАТЫ ⟩ «Сирены установили, а куда бежать-то?»: мнения кандидатов в Рийгикогу о помощи Украине и гособороне Эстонии разделились

В дебатах приняли участие Вадим Белобровцев (Центристская партия), Евгений Криштафович (Партия реформ), Хендрик Агур («Отечество»), Эдуард Одинец (Социал-демократическая партия), Максим Ильин («Ээсти 200») и Март Каллас (EKRE).

– Как обеспечить безопасность в Эстонии во время войны в Украине? Можно ли уповать только на то, что партии договорились выделять на оборону не менее 3% от ВВП?

Каллас: – Мы предоставили помощь Украине на 400 миллионов, а наши склады теперь стоят пустые.

Ильин: – Каждый подбитый нашей техникой танк в Украине уменьшает возможность того, что этот танк приедет в Эстонию. Объемы поддержки должны сохраниться.

Каллас: – Мы не можем помочь всем утопающим.

Одинец: – Мы не можем сидеть рядом с нашими танками и говорить Украине, пусть они справляются самостоятельно. И мы не отдаем ей последнее.

Ильин: – Вчера Путин в своем обращении говорил, что Россия вернула себе свои исторические территории. Это означает, что военная агрессия может быть направлена и в нашу сторону.

Каллас: – Вы установили в населенных пунктах сирены, а куда бежать-то?

Одинец: – В подземную парковку на площади Свободы, в подвалы.

Криштафович: – Да, мы действительно не думали об этом раньше. Но только так мы сможем себя защитить.

Ильин: – Через эти инвестиции мы должны укреплять и гражданскую оборону.