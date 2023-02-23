Взгляд на ядерную войну из Москвы: «Крым – реальная красная линия»

- Тут, мне кажется, надо понимать, какую временную перспективу мы имеем в виду. В итоге же ничего нет вечного. И, конечно, рано или поздно какой-то диалог с Западом будет. Но когда, на каких условиях, в какой форме, сказать трудно. Тем более, что есть вещи, которые, к сожалению, отыграть назад не получится быстро.



Ну, например, вот я с трудом себе представляю, при каких условиях можно было бы восстановить стратегическое энергетическое партнерство между Россией и Европой. А если мы не будем поставлять туда нефть и газ на протяжении ближайших нескольких десятилетий, то непонятно, на какой основе тогда и строить свои экономические отношения с ними. Потому что схема: вы нам станки, оборудование и какие-то там шмотки, а мы вам нефть, газ, лес, уголь, сталь, она уже разрушена. Вернее, она разрушается на наших глазах.



Какой-то диалог будет, несомненно. Но, конечно, теперь на Западе будет недоверие, даже если через поколение в России будет совсем другое руководство. Но осадочек-то останется. Я считаю, что вера в нормализацию отношений в ближайшие несколько лет - это оптимистическое суждение. Конечно, хотелось бы, чтобы это было так, но получится, или нет, это, мне кажется, сказать трудно.