Как на происходящее увязывание войны в Украине и проблем ядерного сдерживания смотрят в Москве те, кого невозможно упрекнуть в пропагандистской риторике, но кто лично общается с чиновниками, призванными воплощать в жизнь решения хозяина Кремля. Об этом - в большом интервью с политологом из Москвы Андреем Кортуновым. Материал публикуется в рамках серии Rus.Postimees «Год войны».
Взгляд на ядерную войну из Москвы: «Крым – реальная красная линия»
Полномасштабному вторжению ВС РФ в Украину 24 февраля 2022 года предшествовали ультиматумы Москвы в адрес Вашингтона о гарантиях безопасности и нераспространении НАТО. Год спустя Путин почти полтора часа оправдывал ввод войск РФ именно поведением властей США, после чего вдруг заявил о готовности впервые за треть века провести ядерные испытания.
Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД*), советский и российский политолог Андрей Кортунов, который работал в США после развала СССР, специально для Rus.Postimees попытался осмыслить новый виток конфронтации Москвы и Вашингтона на фоне годовщины войны в Украине.
* - Российский совет по международным делам - некоммерческая организация в сфере внешней политики и международных отношений. В Совет входит 158 индивидуальных членов из числа дипломатов, военных, бизнесменов, ученых и журналистов, а также 24 корпоративных члена (11 университетов и 13 корпораций).
«Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (аплодисменты). Повторю, не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие… …но если США проведут испытания, то и мы их проведем…», - заявил 21 февраля 2023 года Владимир Путин.
- Андрей Вадимович, годовщина войны внезапно раскрасилась заявлением Владимира Путина о том, что Россия приостанавливает свое участие в договоре СНВ-III. В той самой сделке России и США, которая, как считалось последнюю треть века, гарантирует, что Земля не погрузится в ядерный апокалипсис. Это так повлиял визит Байдена в Киев за день до сказанного?
- Да нет, я думаю, что здесь визит Байдена ни при чем. Более того, я думаю, что в случае c визитом Байдена в Киев, наверняка Россия дала какие-то гарантии безопасности американского президента во время его пребывания в украинской столице (об этом ранее сообщала западная пресса - прим.ред.). Этот визит не был неожиданным. Он был, скорее всего, согласован Кремлем.
Но у российской стороны действительно были претензии к Соединенным Штатам. И, в частности, уже неоднократно российская сторона ссылалась на то, что украинцы нанесли удар по местам дислокации российской стратегической авиации под городом Энгельс Саратовской области (Россия заявляла об ударах ВСУ по авиабазе в декабре 2022 года - прим.ред.). И вот на этом фоне проводить инспекции, которые должны проходить по условиям договора СНВ-III, просто не имеет смысла. Путин об этом сказал.
То есть проблема заключается в том, что американцы настаивают на возобновлении инспекций в России (взаимные инспекции РФ и США на объектах, связанных со стратегическими наступательными вооружениями, были приостановлены еще в 2020 году – прим.ред.). Россия против возобновления инспекций возражает, поскольку считает, что российские инспекторы, в силу всяких ограничений, которые сейчас существуют в США, не имеют адекватной возможности осмотреть американские стратегические объекты. И одновременно российская стратегическая ядерная триада (стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы) становится целью украинских вооруженных сил. Причем, как считается в РФ, США оказывают содействие Украине, в том числе вот в этих далеких рейдах на российские военные объекты (атакованный беспилотниками военный аэродром Энгельс находится на удалении, в 600 км от украинской границы – прим.ред.).
И вот отсюда делается вывод, что нельзя одной рукой выполнять положения договора СНВ-III, а другой рукой разрывать российский оборонный потенциал, пусть и силами Украины. Собственно говоря, в этом и заключается интрига.
«Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации. Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов. И вот теперь они хотят еще и осматривать наши оборонные объекты? В современных условиях сегодняшнего противостояния это звучит как какой-то бред просто. При этом – обращаю на это особое внимание – нам проводить полноценные инспекции в рамках этого договора не дают…» - заявил 21 февраля Владимир Путин.
Если смотреть в прошлое, то традиционно именно Соединенные Штаты увязывают выполнение или даже заключение отдельных соглашений по стратегическим вооружениям с поведением Советского Союза в тех или иных конфликтных ситуациях. Советский Союз же как раз убеждал американскую сторону, что это увязка нецелесообразна и опасна. А сейчас получается так, что роли поменялись. То есть уже американцы говорят: давайте вопрос стратегического контроля над вооружениями как-то отгородим от всех остальных проблем в наших отношениях.
Российская сторона говорит, что сделать этого не может, потому что сейчас ситуация в российско-украинском конфликте начинает влиять, в том числе, и на российский ядерный потенциал, пусть и косвенным образом. Поэтому, наверное, было принято такое решение. Хотя надо оговориться, что Россия не выходит из договора, а приостанавливает участие в нем. Практически, наверное, это касается главным образом уже упомянутых инспекций на местах.
После заявления Путина МИД РФ пояснил, что приостановка действия договора не подразумевает наращивания количества ядерных зарядов, лимиты которых определены СНВ-III, и Россия не отказывается от уведомления американской стороны о своих запусках баллистических ракет, как предписано этим договором.
- Новость многих обеспокоила. И, судя по лицам чиновников, сенаторов и депутатов на встрече с Путиным, восторга не последовало. Этот пассаж не прерывался спонтанными аплодисментами российской «элиты», пока Путин не дочитал. Получается, что это стало сюрпризом для многих. Для вас тоже?
- Я бы сейчас сказал так. Я, как и все люди, которые интересуются этими проблемами, знал, что у нас в этих взаимоотношениях далеко не все благополучно. И вот таким сигналом неблагополучия была отмена запланированной встречи в Каире. Предполагалось, что в конце 2022 года в столице Египта соберутся американские дипломаты и обсудят вопрос выполнения договора СНВ-III. И, может быть, обсудят даже какие-то более общие вопросы о стратегической стабильности. Но встреча не состоялась. И тогда стало ясно, что и здесь начинает буксовать.
Конечно, никто, наверное, не мог с уверенностью сказать, что все это выльется в приостановку участия в договоре. К сожалению, именно с этим мы сейчас столкнулись. Но, опять таки, традиционно именно США выходили из договоров, отказывались от выполнения их условий. Так было в отношении договора по ПРО еще в 2002 году (это договор между США и СССР был подписан в 1972 году, он ограничивал системы противоракетной обороны и был бессрочным, но каждая сторона имела право из него выйти, что и было сделано президентом США Джорджем Бушем младшим – прим.ред.). Потом был договор по РСМД (этот договор между Москвой и Вашингтоном был подписан в 1987 году, он являлся базовым договором о ядерном разоружении СССР и США, США вышли из договора после критики в адрес Москвы, которая развернула запрещенные этой сделкой новые ракеты – прим.ред.).
Впрочем, и Россия тоже приостановила в свое время свое участие в выполнении Договора об обычных вооруженных силах в Европе (договор ДОВСЕ был подписан в 1990 году, в 2007 году Россия приостановила свое участие в нем – прим.ред.). Такое тоже было.
Поэтому такая практика существует с обеих сторон. И, к сожалению, вот сейчас мы видим разрушение последних основ двустороннего контроля над стратегическими вооружениями. Причем президент Путин сказал, что даже если изменится политический фон в лучшую сторону, то вернуться в договор Россия сможет, только если каким-то образом там будут учитываться ядерные арсеналы американских союзников.
«Прежде чем вернуться к обсуждению этого вопроса, мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал альянса. Они сейчас своим заявлением сделали, по сути, заявку на участие в этом процессе. Ну слава богу, давайте, мы не против. Не нужно только пытаться вновь всем врать, строить из себя поборников мира и разрядки...» - сказал 21 февраля Путин.
- Как понять эту апелляцию Путина к Лондону и Парижу?
- Мне кажется, что это означает, что российская сторона уже не верит даже в какую-то минимальную стратегическую автономию европейских союзников США. То есть, если раньше были разговоры, что особенно Франция – это независимая ядерная держава, которая осуществляет самостоятельное стратегическое планирование, то это было основанием для того, чтобы не учитывать французские ядерные боеголовки и средства доставки в общем балансе российско-американского ядерного равновесия.
Возможно, что на эти заявления повлияла последняя версия военной доктрины Великобритании. Там предполагается модернизация ядерного арсенала и даже некоторое увеличение количества боеголовок. Наверное, это опасения того, что при определенных условиях вот эти арсеналы могут стать более значимым фактором в общем ядерном уравнении, чем это является сегодня. Ну, а, может быть, это еще и такой превентивный удар. Ведь американцы постоянно говорят, что в следующем соглашении надо учитывать ядерный арсенал Китая. А тогда можно предположить, что российская сторона, как бы упреждая вот эту американскую позицию, сама ставит вопрос об учете ядерного оружия третьих ядерных стран. Но, конечно, в этом случае не Китая, а американских союзников.
По данным стокгольмского института SIPRI, который занимается исследованиями конфликтов, вооружений, контроля над вооружениями и разоружения, в 2022 году Россия имела 5977 ядерных зарядов, США – 5428, Франция – 290, Великобритания – 225, а Китай - 350 ядерных боеголовок.
- В США ранее заявляли, что в новых договорах с Россией нужно будет учитывать и арсеналы КНР. Получается, что Путин как бы отвечает: вы нашего союзника хотите пощупать, а мы тогда ваших?
- Китай, строго говоря, не является российским союзником. Тут отношения немножко другие. Но, тем не менее, да. Понятно, что американцы сейчас проводят политику двойного сдерживания. Они исходят из того, что российско-китайское сотрудничество будет развиваться. И поэтому едва ли здесь они пойдут на какое-то симметричное трехстороннее соглашение, когда у России и Китая в совокупности будет в два раза больше боеголовок и носителей, чем у США. Конечно, Китай рассматривается как дополнение к российскому потенциалу, а не как балансирующий фактор.
- А не Россия - дополнение к Китаю?
- В ядерной области пока что - это Китай дополнение к России. Поскольку все-таки Россия остается ядерной сверхдержавой. Китаю еще до этого уровня расти и расти. Действительно, точных цифр по Китаю мы не знаем. Но есть разные оценки. И, в любом случае, у Китая еще есть много технических сложностей, которые надо преодолевать. Это все не так просто. Вообще ядерные программы, ядерное строительство, это очень такие долгосрочные программы, имеющие большую инерцию. Они фактически рассчитываются на десятилетия. Сейчас, например, принимаются на вооружение системы, которые будут еще действовать в 2050 году. Ну, и у Китая тоже постепенно, конечно, идет наращивание. Но это не быстрый процесс.
По данным американской некоммерческой организации The Federation of American Scientists, в 2022 году свои ядерные потенциалы наращивали все страны Азии, обладающие ядерным оружием, Россия и Великобритания, а США, наоборот, сокращали количество своих боеголовок.
- Разрушение последней ядерной сделки между США и Россией как влияет на поведение других стран, обладающих ядерным оружием? Они вообще оглядывались на договоренности Вашингтона и Москвы?
- На мой взгляд, в таком случае велика опасность распространения ядерного оружия. Если говорить об Индии, то там есть некий ядерный баланс между Индией и Пакистаном. Нарушать его, наверное, ни та, ни другая страна не захочет. А, скажем, ядерная программа Северной Кореи - это серьезно. Понятно, что на фоне такого геополитического противостояния стимулов ускорить свою ядерную программу у Северной Кореи будет больше.
- А Ким – союзник товарища Си, который активно спорит с США по разным вопросам…
- Конфронтационная история, да. На этом фоне рушится СВПД, ядерная сделка с Ираном (проект отмены антииранских санкций взамен на отказ Тегерана от своей ядерной программы – прим.ред.). Ясно, что Иран будет повышать уровень обогащения урана.
- А Москва будет помогать?
- Формально позиция России по иранской ядерной сделке не менялась. То есть Москва по-прежнему, в общем, исходит из того, что Иран не должен становиться ядерной державой. Но, кто его знает, что будет дальше… Теперь, к сожалению, открыты все возможности.
- Конфронтация США и РФ усиливает риски распространения ядерного оружия?
- И не только ядерного, но и химического, и бактериологического, и любого другого. И вот это, конечно, опасно. Одно дело, когда мы говорим про страны, которые уже обладают определенной ядерной культурой. Которые многие десятилетия эту культуру формировали. И совсем другое дело - страны, которые только входят в этот клуб. У них могут быть свои взгляды на то, как в этом клубе себя надо вести. К чему это приведет, предсказать довольно трудно.
- Первый комментарий был от Столтенберга: «НАТО сожалеет о решении Москвы приостановить участие в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений». Точка. Краткость – признак чего, в данном случае?
- Строго говоря, это вообще не вопрос НАТО на данный момент. Это все еще вопрос двусторонних российско-американских отношений. Но понятно, что сейчас, когда многие говорят об угрозе эскалации конфликта на территории Украины до ядерного уровня, это становится в каком-то смысле еще и натовским вопросом тоже. И обеспокоенность Столтенберга, конечно, тоже можно понять. Я не знаю, насколько у них такие варианты просчитывались. Наверное, они тоже, в общем, нервничают, как и все мы, потому что непонятно, куда вся эта ситуация может зайти.
И, конечно, никто не заинтересован в бесконтрольной гонке ядерных вооружений. Бесконтрольная гонка будет проигрышной для всех. Нельзя будет гарантировать себе безопасность и жить спокойно дальше. Вот этого уже точно не будет.
Поэтому какие-то ограничения в какой-то форме на каких-то условиях все равно должны быть. Пусть не в форме юридически обязывающих договоров. Пусть это будут какие-то точечные ограничения наиболее дестабилизирующих технологий. Может быть, это какие-то параллельные или односторонние шаги укрепления доверия. Но что-то должно быть, потому что альтернативы, собственно говоря, нет.
- Все ждали, что ответит Байден. В тот же день в Варшаве он не сказал ни слова про СНВ. Но сказал, что Украина и Молдова будут свободны. То есть Байдена не беспокоят решения Путина?
- Думаю, что они просто еще готовят какую-то позицию. Они должны еще уточнить по дипломатическим каналам, что практически будет означать вот это приостановление участия России в договоре.
Уже после интервью стало известно, что Джозеф Байден на просьбу прокомментировать решение Путина сначала ответил: «У меня нет времени». Позже президент США назвал решение Путина по СНВ-III «большой ошибкой». Об этом сообщила представитель Белого Дома Сара Кук.
Решение Кремля же не означает, что Россия, как безумная, начнет клепать новые ракеты и боеголовки. Как сосиски...
- Дело не дешевое.
- Вот именно. Ясно, что количественная гонка вооружений уже закончилась. Ни та, ни другая сторона даже не выбирает те квоты, которые разрешены по договору СНВ-III. А что практически означает принятое решение о приостановке, помимо отказа от проведения инспекций, наверное, здесь можно спорить. В тот же день у нас уже были довольно интенсивные дискуссии с американскими экспертами относительно того, что все-таки практически это значит. И насколько это обратимо…
- Самые смелые оценки ваших коллег из-за океана каковы?
- Самые смелые оценки - конец двустороннему контролю над стратегическими ядерными вооружениями. Но сейчас мы так сказать не можем. Путин подчеркнул, что это приостановка, а не выход…
- И это было сказано Путиным в контексте Украины. Значит, мы можем с вами пытаться понять, чего он сейчас хочет от Вашингтона по Киеву?
- Теоретически, да. Но, повторяю, традиционно как раз Москва отказывалась от увязки вопросов ядерного сдерживания с другими, поскольку ядерные вопросы, в общем, не только для нас важны, но и для всего мира имеют значение. А эти моменты пытались переплетать и во время вьетнамской войны, и во время афганской, и многих других кризисов…
- Теперь же сам Путин увязал.
- Ситуация нештатная. Конфликт с Украиной э -то не просто один какой-то региональный кризис. Это более серьезно. Я так думаю, что эскалация западной помощи Украине, наверное, вызывает очень серьезные опасения в Москве. И никто так и не понял, что такое «красные линии», которые нельзя переходить. За минувший год мы очень много этих красных линий смазали…
- Что можно сказать о влиянии новой ситуации по ядерному оружию на события в Украине?
- Мне кажется, что гораздо важнее сейчас другое. К дополнительным независимым переменным сейчас добавляется фактор Китая. Визит главы дипломатии КНР Ван И в Москву. А в Мюнхене китайцы анонсировали некий план. Говорили, что он будет в ближайшем будущем обнародован. Вот это, конечно, любопытно. До сих пор все говорили, что Китай недостаточно активен, что пора бы Китаю заняться этим делом.
Ожидается, что Си Цзиньпин должен приехать в Москву после своего переназначения. Вот это может быть тем, что называют Game Changer. И, если вы обратили внимание, то президент Путин очень мало говорил о ходе спецоперации как таковой. Он говорил о социальных каких-то вопросах, с этим связанных…
- Занялся предвыборной риторикой?
- Да. А итоги самой операции в течение года остались не озвученными. Сейчас китайцы вступают в игру. Поэтому, если думать о том, что дальше влияет на события в Украине, то, на мой взгляд, самое вероятное будет связано с визитом лидера Китая в Москву.
- До сих пор роль внешнего медиатора пытался играть Эрдоган. Но теперь ему не до того. Кошмарное землетрясение, выборы на носу…
- Вообще Турции трудно все-таки быть посредником. Турция - член НАТО. Турция однозначно занимала проукраинские позиции с самого начала конфликта. У Турции военно-техническое сотрудничество с Киевом и многие другие контакты. Конечно, Эрдоган может быть накрыть поляну, произнести речь, предложить локацию. А вот на роль медиатора нужен кто-то другой. Некто равноудаленный от сторон в конфликте. И тут, конечно, очень интересен Китай с его весом и его контактами. Посмотрим.
- Ну, а дальше самое тревожное. Путин заявил, что Россия может провести ядерные испытания. В последний раз они проводились в 1990 году. При этом Путин оправдывал эту решимость тем, что ядерные испытания готовится возобновить Америка. Это на кого, кроме внутренней аудитории и ее жизни в новой российской реальности, рассчитано?
Приглашенный научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности Игорь Грецкий в студии Postimees: Путин хочет рутинизировать войну в глазах россиян, сделать ее нормой.
- Во-первых. Действительно, Соединенные Штаты не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрете на испытания ядерного оружия (этот договор ООН подписали десятки стран, Россия и США подписали его в 1996 году, в 2000 году Москва его ратифицировала, Вашингтон этого так и не сделал – прим.ред.). То есть на самом деле есть вот такой за американцами грешок.
Во-вторых, особенно когда была администрация Трампа, там в правительственных и около правительственных кругах, в общем, ходили такие разговоры: а почему бы не испытать ядерное оружие, если мы ничем не связаны. Конечно, не самые ведущие деятели это говорили. И, конечно, речь шла об испытаниях очень маломощных зарядов нового поколения. Речь не шла о взрывах огромных бомб. Тем не менее, такие разговоры, действительно, шли. При Байдене эти разговоры приутихли.
«Мы знаем, что истекают гарантийные сроки годности к боевому применению отдельных видов ядерных боеприпасов Соединенных Штатов. И в этой связи некоторые деятели в Вашингтоне задумываются уже о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия, в том числе с учетом того, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов. В этой ситуации Министерство обороны России и "Росатом" должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия…» - заявил Путин 21 февраля.
В каком-то смысле, технически, наверное, для американцев, которые сейчас только начинают новый цикл модернизации своих ядерных систем, испытания не помешали бы. Конечно, сейчас есть всякие компьютерные симуляции, модели. Но всегда есть люди, которым нужны гарантии. Тем более, в нынешних условиях. Возможно, что в Москве реагируют на эти разговоры, слухи, циркулирующие идеи.
- Отдельные бывшие высокопоставленные российские функционеры, например, Владислав Сурков, верят, что нормализация отношений Кремля с Западом неминуема. Эти ожидания, на ваш взгляд, насколько адекватны?
- Тут, мне кажется, надо понимать, какую временную перспективу мы имеем в виду. В итоге же ничего нет вечного. И, конечно, рано или поздно какой-то диалог с Западом будет. Но когда, на каких условиях, в какой форме, сказать трудно. Тем более, что есть вещи, которые, к сожалению, отыграть назад не получится быстро.
Ну, например, вот я с трудом себе представляю, при каких условиях можно было бы восстановить стратегическое энергетическое партнерство между Россией и Европой. А если мы не будем поставлять туда нефть и газ на протяжении ближайших нескольких десятилетий, то непонятно, на какой основе тогда и строить свои экономические отношения с ними. Потому что схема: вы нам станки, оборудование и какие-то там шмотки, а мы вам нефть, газ, лес, уголь, сталь, она уже разрушена. Вернее, она разрушается на наших глазах.
Какой-то диалог будет, несомненно. Но, конечно, теперь на Западе будет недоверие, даже если через поколение в России будет совсем другое руководство. Но осадочек-то останется. Я считаю, что вера в нормализацию отношений в ближайшие несколько лет - это оптимистическое суждение. Конечно, хотелось бы, чтобы это было так, но получится, или нет, это, мне кажется, сказать трудно.
- Последний вопрос. Эксперты, с которыми вы общаетесь и в РФ, и в США, обсуждают сейчас «палестинизацию» конфликта России и Украины?
- Да, говорят и о Палестине. То есть, да, возможно, что будет такая нестабильная граница с периодическими взрывами насилия. Но есть и другие модели. В лучшем для нас случае говорят о корейском варианте. Когда мира нет. Он не подписан. Ситуация перемирия по более-менее стабильной линии с демилитаризированной зоной.
- То есть вы не верите отставным генералам Пентагона, которые говорят, что к августу Донбасс будет освобожден, а, если Киев получит самолеты, то и Крым?
- Ну, тогда ядерная война, я думаю… Тогда освобождать будет некого, да и некому… Я думаю, что Крым - это реальная «красная линия». Важно понимать, что линия соприкосновения стала в несколько раз длиннее, чем была год назад. Было 400 километров в Донбассе. И то, было очень трудно вести мониторинг, предотвращать нарушения. Там работали 700 человек из ОБСЕ. И этого было явно недостаточно.
А сейчас будет минимум 2000 километров, если там действительно что-то не изменится кардинально. А 2000 километров - это значит, надо около 20 000 наблюдателей ОБСЕ. Таких возможностей нет. Значит, надо привлекать ООН. Департамент миротворчества. Как там их собирать? Как они будут все это вести?
Поэтому мне кажется, что если бы в этом году удалось достичь какого-то перемирия по той, или иной линии соприкосновения, то это было бы уже очень большим достижением. И тогда после этого можно было бы потихоньку начинать работать над политическим урегулированием. Но это тоже задача, которая пока что вырисовывается только в самых общих чертах, поскольку позиции сторон совершенно никак несовместимы.
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