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Суд не удовлетворил жалобу Варро Вооглайда на коронаограничения

Андрес Эйнманн
Суд не удовлетворил жалобу Варро Вооглайда на коронаограничения
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Варро Вооглайд проводил демонстрации против ограничений.
Варро Вооглайд проводил демонстрации против ограничений. Фото: Madis Veltman

Сегодняшним решением Таллиннский административный суд оставил без удовлетворения жалобу руководителя фонда «В защиту семьи и традиции» (SAPTK) Варро Вооглайда, в которой он просил признать незаконными ограничения, введенные в 2021 году постановлением правительства в отношении спортивных мероприятий.

23 августа 2021 года правительство ввело ограничения, среди прочего, на спортивные мероприятия, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Согласно распоряжению правительства, спортивные мероприятия могли быть организованы с участием до 6000 человек в помещении и до 12 000 человек на открытом воздухе. В помещениях также должны были обеспечить рассредоточение людей и наличие дезинфицирующих средств.

Административный суд отметил, что правительство применило, среди прочего, статьи Закона о профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями (NETS), конституционность которых была оценена Госсудом в его решении от 31 октября 2022 года, и считать их противоречащими конституции нельзя. Административный суд установил, что правительство основывалось на предоставленных ему полномочиях и компетентности, которые соответствовали конституции.

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