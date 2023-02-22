Суд не удовлетворил жалобу Варро Вооглайда на коронаограничения

23 августа 2021 года правительство ввело ограничения, среди прочего, на спортивные мероприятия, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Согласно распоряжению правительства, спортивные мероприятия могли быть организованы с участием до 6000 человек в помещении и до 12 000 человек на открытом воздухе. В помещениях также должны были обеспечить рассредоточение людей и наличие дезинфицирующих средств.

Административный суд отметил, что правительство применило, среди прочего, статьи Закона о профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями (NETS), конституционность которых была оценена Госсудом в его решении от 31 октября 2022 года, и считать их противоречащими конституции нельзя. Административный суд установил, что правительство основывалось на предоставленных ему полномочиях и компетентности, которые соответствовали конституции.