Сегодняшним решением Таллиннский административный суд оставил без удовлетворения жалобу руководителя фонда «В защиту семьи и традиции» (SAPTK) Варро Вооглайда, в которой он просил признать незаконными ограничения, введенные в 2021 году постановлением правительства в отношении спортивных мероприятий.
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Суд не удовлетворил жалобу Варро Вооглайда на коронаограничения
Суд не удовлетворил жалобу Варро Вооглайда на коронаограничения
23 августа 2021 года правительство ввело ограничения, среди прочего, на спортивные мероприятия, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Согласно распоряжению правительства, спортивные мероприятия могли быть организованы с участием до 6000 человек в помещении и до 12 000 человек на открытом воздухе. В помещениях также должны были обеспечить рассредоточение людей и наличие дезинфицирующих средств.