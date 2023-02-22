Кая Каллас выступила с речью: «Мы самая свободная страна как в ЕС, так и в НАТО»

«В этот раз мы празднуем день рождения нашего государства в довольно сумрачное время. Тень на день рождения Эстонии отбрасывают ужасы, которые творятся не так уж далеко от нас – в Украине, и, к сожалению, эти ужасы творит государство, являющееся нашим соседом», - сказала Каллас.

Подводя итоги захватнических планов России, премьер-министр сказала, что они не удались. «Довольно быстро стало ясно, что российская армия является не второй по силе армией мира, но второй по силе армией в Украине».

Кая Каллас во время речи. Фото: Kristjan Teedema

Премьер-министр говорила о том, что война против Украины – это и война против Эстонии, в которой мы показали свой истинный масштаб. «Агрессия России и последующее прибытие бежавших от войны украинцев в Эстонию в очередной раз показали жителей Эстонии с самой лучшей стороны. То, с какой готовностью помочь и теплом мы принимали военных беженцев, то с какой щедростью мы поддерживаем Украину в ее продолжающейся борьбе – все это и показывает наш истинный масштаб».

Из достижений Эстонии премьер-министр остановилась на недавно опубликованном индексе человеческой свободы, в котором мы занимаем третье место в мире. «Мы не только самая свободная страна в Восточной Европе. Мы самая свободная страна как в Европейском союзе, так и в НАТО», - сказала Каллас.

Говоря о вызовах, которые бросает нам будущее, премьер-министр отметила, что сейчас в мире происходит очередная индустриальная революция – зеленая революция, которая открывает большие возможности перед самыми быстрыми.