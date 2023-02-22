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Байден пообещал странам восточного блока НАТО защищать их территорию

BBC News Русская служба
Байден пообещал странам восточного блока НАТО защищать их территорию
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BBC
Фото: BBC News

В среду президент США встретился в Варшаве с лидерами стран, расположенных у восточных границ НАТО - так называемой «Бухарестской девятки».

Ранее на этой неделе Байден побывал в Киеве, откуда отправился в Польшу, выступив во вторник вечером с речью о защите демократии в стране.

В ходе встречи с восточными союзниками Байден заявил, что от результата войны в Украине зависит не только свобода украинцев, но и «свободы демократий всей Европы и всего мира».

Обязательства, взятые на себя Вашингтоном в отношении союзников США, президент Байден назвал священным долгом.

«Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО», - заверил он.

Президент также в очередной раз пообещал, что США будут продолжать поддерживать украинцев, защищающих свою независимость.

«На кону не просто Украина, а свобода», - сказал он.

Решение Владимира Путина приостановить членство России в Договоре СНВ-III, ограничивающем ядерные арсеналы обеих стран, Байден назвал ошибочным, но развивать эту мысль не стал.

Генсек альянса Йенс Столтенберг, в свою очередь, назвал состоявшийся накануне визит президента США в Киев четким посланием о том, что европейская безопасность - одна из приоритетных задач Вашингтона.

Глава альянса отметил, что президент Путин готовится не к миру, а к новой войне, а поэтому поддержку Украины необходимо усилить.

«Мы не знаем, когда закончится война, но когда она закончится, мы должны быть уверены, что история не повторится», - сказал он, добавив, что нельзя позволить России продолжать «исподтишка подтачивать» безопасность Европы.

«Дадим Украине оружие»

Большинство стран «Бухарестской девятки» - ярые сторонники военной поддержки Украины, призывающие расширить военную помощь Киеву, в том числе поставив ВСУ современные системы ПВО.

На встрече Байден подтвердил свои обязательства по обеспечению безопасности восточных союзников Вашингтона и обсудил с ними поддержку Украины.

Незадолго до выступления Байдена президент Польши Анджей Дуда напомнил, что нынешняя встреча проходит накануне годовщины вторжения России в Украину, «навсегда изменившего историю нашей части Европы» и ситуацию с безопасностью во всем мире.

Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что хочет более активного участия Соединенных Штатов в обеспечении европейской безопасности и увеличения поставок Украине оружия.

«Давайте дадим Украине все необходимое ей оружие, чтобы победить агрессора, - написал Науседа в »твиттере« перед встречей в среду. - Давайте продолжим укреплять нашу собственную оборону. Восточный фланг НАТО должен оставаться в центре нашего внимания. Не должно остаться ни одного уязвимого места».

Перед отлетом в Варшаву премьер-министр Чехии Петр Фиала также напомнил, как важно не прекращать оказание помощи Киеву.

«Украинцы демонстрируют невероятную храбрость, - отметил Фиала. - Но они не могут вести войну без нашей помощи и без помощи больших, могущественных стран, у которых есть средства и возможности».

Однако полного единодушия в странах «девятки» нет. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал к прекращению огня и мирным переговорам по Украине, чтобы не допустить дальнейшей эскалации и перерастания войны в более широкий конфликт. Это заявление расходится с призывами к полной победе Украины, на которой настаивают многие восточноевропейские страны.

«Слушая вчерашние выступления президентов США и России, я думаю, что они оказали бы человечеству гораздо большую услугу, поговорив друг с другом», - сказал Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.

Венгрия поддержала не все санкционные меры, введенные ЕС в отношении России и, наряду с Турцией, пока не ратифицировала договор о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии.

В «Бухарестскую девятку» входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония. С идеей создания блока выступили в 2015 году президенты Румынии Клаус Йоханнис и Польши Анджей Дуда. Цель союза - укрепление сотрудничества между новыми членами НАТО для повышения уровня безопасности и стабильности между Балтийским и Черным морями.

Митинг в Москве

Тем временем в Москве тысячи людей собрались на стадионе в Лужниках, где начался концерт, приуроченный к годовщине российского вторжения в Украину и отмечаемому в четверг Дню защитника отечества.

Концерт посетил российский президент Владимир Путин, обратившийся к собравшимся с приветственным словом, призвав их к единству и заявив, что на сегодняшний день защитником отечества фактически является каждый житель страны.

«Мы здесь с вами собрались на, по сути, праздничное мероприятие, но я знаю, сейчас только слушал высшее военное руководство страны, о том, что прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах, за наших людей», - сказал Путин со сцены митинг-концерта в «Лужниках».

По словам Путина, слова «защитник отечества» имеют мощное мистическое и святое значение.

Ранее Путин провел переговоры с главой китайской дипломатии Ван И. В начале беседы, первые минуты которой показали российские СМИ, президент положительно отозвался о том, как развиваются отношения между двумя странами, в частности в сфере торговли.

Он также заверил Ван И, возглавляющего в ЦК Компартии Китая комиссию по иностранным делам, что с нетерпением ждет возможности обсудить с ним текущую международную обстановку, которую Путин охарактеризовал как тяжелую. Китайский дипломат с такой оценкой согласился.

«На фоне очень сложной, изменчивой международной ситуации китайско-российские отношения выдержали давление со стороны международного сообщества и развиваются очень стабильно», - заверил, в свою очередь, Ван И.

«Хотя кризисы и случаются, они всегда несут с собой и новые возможности - а реализация этих возможностей, в свою очередь, может привести к кризису, - . Таков весь исторический опыт, и нам нужно активизировать взаимные усилия, направленные на углубление сотрудничества, чтобы оперативно реагировать на возникающие кризисы и открываемые ими возможности», - заключил китайский дипломат.

BBC
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