Байден пообещал странам восточного блока НАТО защищать их территорию

Ранее на этой неделе Байден побывал в Киеве, откуда отправился в Польшу, выступив во вторник вечером с речью о защите демократии в стране.

В ходе встречи с восточными союзниками Байден заявил, что от результата войны в Украине зависит не только свобода украинцев, но и «свободы демократий всей Европы и всего мира».

Обязательства, взятые на себя Вашингтоном в отношении союзников США, президент Байден назвал священным долгом.

«Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО», - заверил он.

Президент также в очередной раз пообещал, что США будут продолжать поддерживать украинцев, защищающих свою независимость.

«На кону не просто Украина, а свобода», - сказал он.

Решение Владимира Путина приостановить членство России в Договоре СНВ-III, ограничивающем ядерные арсеналы обеих стран, Байден назвал ошибочным, но развивать эту мысль не стал.

Генсек альянса Йенс Столтенберг, в свою очередь, назвал состоявшийся накануне визит президента США в Киев четким посланием о том, что европейская безопасность - одна из приоритетных задач Вашингтона.

Глава альянса отметил, что президент Путин готовится не к миру, а к новой войне, а поэтому поддержку Украины необходимо усилить.