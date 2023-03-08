Ср, 8.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Вера идет в ресторан: Brasserie 11 - парле ву франсе?

Вера Копти
, журналист
Вера идет в ресторан: Brasserie 11 - парле ву франсе?
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Фото: Brasserie 11

Да, сегодня я в ресторане французской кухни Brasserie 11, который переехал с горки Сосси на Тартуском шоссе в торговый центр Forum на Нарвском. Это произошло не вчера, но я решила дать заведению несколько месяцев для обустройства на новом месте. И, что бы вы думали, золотые яйца самого маленького торгового центра столицы очень хорошо сочетаются с французским стилем брассери.

Брассери во Франции – это не просто ресторан. Если сравнивать брассери с заведениями в других странах, то можно сказать, что для французов это почти то же, что для англичан - паб. Это заведение с интересным интерьером, неординарным и очень дружелюбным обслуживанием и обязательно – с историей. В нашем Brasserie 11 на стенах французские постеры, звучит приглушенная музыка - сплошь классический, узнаваемый французский шансон, кухня, судя по меню, тоже французская, шеф-повар – единственная в Эстонии шеф-женщина, дошедшая до финала Bocuse d’Or и занявшая там престижное для Эстонии четырнадцатое место Хейди Пиннак. А остальное оценим, так сказать, по факту.

Меню, кстати, мне дали на русском языке, что очень приятно. Меня вполне бы устроил эстонский или английский вариант, но меню на родном языке гостя говорит об уважении к нему. Но, как обычно, я в меню в принципе не нуждалась: как всегда, была проделана домашняя работа, и я знала, за чем шла. Меня интересовали две позиции: луковый суп и лягушачьи лапки!

Ключевые слова
Наверх