Вера идет в ресторан: Brasserie 11 - парле ву франсе?

Брассери во Франции – это не просто ресторан. Если сравнивать брассери с заведениями в других странах, то можно сказать, что для французов это почти то же, что для англичан - паб. Это заведение с интересным интерьером, неординарным и очень дружелюбным обслуживанием и обязательно – с историей. В нашем Brasserie 11 на стенах французские постеры, звучит приглушенная музыка - сплошь классический, узнаваемый французский шансон, кухня, судя по меню, тоже французская, шеф-повар – единственная в Эстонии шеф-женщина, дошедшая до финала Bocuse d’Or и занявшая там престижное для Эстонии четырнадцатое место Хейди Пиннак. А остальное оценим, так сказать, по факту.