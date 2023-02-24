От частого употребления слово «независимость» отполировалось так, что схватить и удержать его сложно. Практически все страны мира празднуют день независимости, но далеко не все имеют в виду одно и то же. Rus.Postimees разбирался, в какой группе именинников оказалась Эстонская Республика и почему.
Время коммента ⟩ Res Publica: что еще за независимость, кого она радует и кого бесит
Я с детства люблю географические карты. У меня над кроватью висела карта, которая проступает в памяти вместе с первыми сознательными воспоминаниями. Она была разноцветная, но с плохой советской печатью, да еще и основательно выгоревшая. Мама говорила, что в ее детстве карты были скучные: «На них все было в основном двух цветов, плюс Америка, Китай и Советский Союз».
Два цвета – это Великобритания и Франция. Мир продолжал частично принадлежать им до 1950-х годов. Испания рассталась со своими колоссальными колониями раньше – в XIX веке. Португалия растянула это расставание на 150 лет, и ее пятна еще оставались в Африке, когда мать смотрела на карту в сибирской школе. Но империи уже выпускали вожжи. Вскоре карта сделалась россыпью стекол из калейдоскопа. А когда я заканчивал школу, то и огромный шмат СССР понес заметные потери.
Карты вообще наглядно объясняют массу вещей, которые путано и долго передаются словами. Например, в наши цифровые дни легко сделать и такую карту, которая покажет, где и как в мире празднуется главный государственный праздник. День независимости, День объединения или что-то еще, чему приписана исключительная важность для нации. Какое-то сильное место национального нарратива. Такая карта многое объясняет.
Стран, которые празднуют, что от кого-то освободились, на свете больше всего. Стран, которые празднуют, что объединились, намного меньше, но у них огромные территории. В их число, например, входят Канада, Китай и Россия. При этом если британские провинции в Канаде в самом деле когда-то объединились, то Китайской Народной Республике просто очень хочется так думать. Хотя на карте как были, так и есть «Два Китая», как бы ни протестовали партийные товарищи.
Россия в этом смысле верна себе – она удивительна. В 1990 году на первом съезде народных депутатов СССР была принята Декларация о государственном суверенитете единственной республики, у которой не было своей конституции и своего правительства – РСФСР. Она была по умолчанию главной в Советском Союзе, а общесоюзные министерства и прочие ведомства и так были в Москве.
А когда советская империя приказала в 1992 году долго жить, день подписания декларации – 12 июня – стал праздничным днем. Многие иронизировали, от кого независимость, с которой тогда часто смешивали суверенитет, и очень смеялись. Праздник стали именовать расплывчато – Днем России. Потому что даже объединения никакого на самом деле не было – просто переименовали самую большую республику СССР, да и дело с концом. Никого больше не отпустили.
На карте главных государственных праздников обращает на себя внимание большое пятно из дней независимости в географическом центре Европы (см. карту выше). Оно начинается Финляндией, проходит через Балтию, расширяется от Польши до Украины, прерывается Венгрией и Румынией (у тех свои высокие отношения с Австрией) и заканчивается лоскутным одеялом Балкан. Все это остатки двух континентальных империй. В меньшей степени – Австрийской, в большей – Российской. Все, кто в той или иной степени освободился от российского присутствия, хорошо понимает, что празднует и какова этому празднику цена.
Можно по-разному относиться к таким военным, как маршал Финляндии Карл Густав Маннергейм или маршал Польши Юзеф Пилсудский, к гражданским членам Народного совета Латвии или Комитета спасения Эстонии. Ясно лишь, что все они не упустили историческую возможность выйти из фазы строительства нации в фазу строительства государства. Оно было постколониальным по сути. Сначала облик старых империй изменили революции. Потом мировые войны XX века сыграли им похоронный марш. Мир стал состоять из республик, основанных нациями.
Все страны, освобождающиеся от империй, выбирают республиканскую форму правления. Это решение, у которого почти нет альтернатив. Империи строились по вертикальному принципу, хотя и были по факту аморфны. Смениться они могут только демократическим представительством. Из его бурлящего хаоса вырастает новая структура. А любой разговор о «вертикали власти» - это признак реставрации старых порядков. По-другому не бывает.
Республиканские принципы нравятся далеко не всем. Архаистам и консерваторам особенно. Зачем наступать будущему, если в придуманном ими прошлом было так хорошо? Да и что такое равенство? Личные выгоды неочевидны, общественное благо – абстрактная дребедень, ответственности – выше крыши. Ну уж нет, мы люди практические! Независимость вызывает иронию. От кого, говорите, вы там независимые? А не много ли на себя берете? А силенок-то хватит? А на что жить будете, подумали? Так проявляет себя добровольное рабство, воспитанное империей. Оно привыкло называть себя «здравым смыслом».
Некоторые независимые, впрочем, уже и состариться успели. В США – старейший день независимости в его строгом терминологическом значении. Речь о 4 июля 1776 года, когда II континентальный конгресс американских колоний подписал декларацию об отделении от Великобритании. Одновременно с независимостью был внедрен принцип федеративного равноправия 13 колоний. Одним махом – две правовых революции. Есть чем гордиться и что праздновать. Многих это злит и сегодня.
До того только Швейцарская конфедерация в 1291 году изобрела принцип равноправного представительства. Это известная легенда о том, как три кантона заключили так называемый Bundesbrief (немецкое слово bund значит «союз», о чем напоминает множество других слов). Но горцы и так ни от кого уже к этому времени не зависели. Они просто объединились для удобства возможной обороны. Американцы же и освободились, и объединились. Всем ребятам пример.
Эстонская независимость не сравнима по масштабу, но идентична по принципам. Высвободившись из-под гнета империи, Эстония в 1918 году апеллировала к праву наций на самоопределение. На нем основано содержание «Манифеста к всем народам Эстонии» от 24 февраля. Это был праздник освобождения эстонского народа, где не были забыты русская, немецкая и еврейская автономии. Эстонская независимость не была реваншем эстонцев по отношению к ненавистным немецким баронам и русским чиновникам. Она задумывалась как справедливая для всех.
Когда утром 24 февраля поднимется флаг и прозвучит гимн, стоит вспомнить о манифесте, согласно которому все мы делаем «общее дело». Так буквально с латыни переводится Res Publica. Общее дело под силу только гражданам независимого государства. Имеющим достоинство и знающим свои права.