ОПРОС ⟩ День «защитника отечества»: неуместный праздник агрессора, традиция или забытое прошлое?

Некоторые жители Эстонии отмечают праздники, которые можно назвать наследием СССР. Один из них – День защитника Отечества, ежегодно отмечающийся 23 февраля и имеющий России официальный статус. Rus.Postimees решил поинтересоваться у жителей Таллинна, как они относятся к этому ставшему чужим празднику и уместно ли сейчас отмечать его в Эстонии.