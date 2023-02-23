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ОПРОС ⟩ День «защитника отечества»: неуместный праздник агрессора, традиция или забытое прошлое?

Анастасия Усова Таави Сепп
День «защитника отечества»: неуместный праздник агрессора, традиция или забытое прошлое?
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Даник
Даник Фото: Foto: Taavi Sepp

Некоторые жители Эстонии отмечают праздники, которые можно назвать наследием СССР. Один из них – День защитника Отечества, ежегодно отмечающийся 23 февраля и имеющий России официальный статус. Rus.Postimees решил поинтересоваться у жителей Таллинна, как они относятся к этому ставшему чужим празднику и уместно ли сейчас отмечать его в Эстонии. 

– Как вы относитесь к Дню защитника Отечества? Отмечаете ли вы этот праздник и, если отмечаете, то как?

Геннадий: Отмечаю в семейном кругу. Друзьям позвоню - сослуживцы у меня все в России. А я служил на Черном море, в Севастополе. 

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