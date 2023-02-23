В плачевном состоянии еще с советских времен: эти два водоема очистят от загрязнения

«Мы хотим восстановить биоразнообразие этих водоемов, которые сильно пострадали вследствие времени. Я уверен, что благодаря запланированным работам по очистке уже через несколько лет все эти места будут представлять собой гораздо более отрадную картину», – сказал руководитель проектов отдела водных ресурсов Министерства окружающей среды Раймо Яаксоо,

По его словам, будут очищены участки канавы Кивиыли и реки Эрра протяженностью соответственно 1,3 и 2,7 километра. В общей сложности необходимо извлечь и вывезти 23 500 кубометров загрязненного грунта. Яаксоо пояснил, что из русла и с берегов реки Эрра удалят остаточное загрязнение, где осевшая на дне смола достигает полуметра. Местами толщина слоя загрязнения может быть даже 1,4 метра. Более трети выкапываемого загрязненного грунта составляет сланцевая смола.

Загрязненные грунт и смолу из канавы Кивиыли поднимут экскаватором во время мелководья. Для очистки реки Эрра придется построить временные водоотводные канавы. После этого выровняют склоны русла реки, проведут работы по благоустройству и восстановят естественный вид реки и места обитания. Выкопанный загрязненный грунт планируется складировать на полукоксовом отвале Viru Keemia Grupp. Срок завершения работ – 1 октября.

Перед началом очистных работ было проведено несколько исследований, выполнена оценка воздействия запланированных работ на деятельности закрытых на сегодня отдельных подразделений сланцепереработки.

«Работы по очистке рек Пуртсе и Кохтла уже завершены. Теперь на очереди река Эрра и канава Кивиыли, масштабное загрязнение которых возникло в начале 1920-х годов и продолжалось на протяжении всего советского периода. Составлен предварительный проект по ликвидации загрязнения. Проект финансируется на 85% проект из Европейского фонда сплочения, оставшиеся 15% поступят из экологической программы фонда «Центр инвестиций в окружающую среду» и государственного бюджета.», – пояснил министр окружающей среды Мадис Каллас.

Работы выполнит Kaurits OÜ. Надзор собственника и услуги инженера FIDIC обеспечит Infragate Eesti AS. Оба предприятия имеют опыт обезвреживания загрязнения проточных водоемов — они провели аналогичные работы при очистке ручья Крооди в Маарду.