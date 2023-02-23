Руководитель Таллиннского департамента образования Каарел Рунду сказал наделю назад в «Актуальной камере», что город в сотрудничестве с Таллиннским портом планирует построить основную школу на Рейди-теэ.
Таллинн планирует построить на Рейди-теэ школу
Таллинн планирует построить на Рейди-теэ школу
Рунду уточнил ERR, что, согласно представленной планировке, принадлежащий Таллиннскому порту объект недвижимости находится по адресу Рейди-теэ, 12.
«В случае этой зоны есть требование построить социальный объект. На этапе планирования город и Таллиннский порт выразили желание построить там основную школу с тремя параллелями. Дальнейшие действия в связи с постройкой школы будут зависеть от административных процедур, проведенных при составлении детальной планировки и переговоров с Таллиннским портом о передаче этого объекта городу», – сказал Рунду, добавив, что все-таки пока рано говорить о точном месте расположения школы, так как это будет определено в процессе детальной планировки.
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