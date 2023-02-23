Таллинн планирует построить на Рейди-теэ школу

«В случае этой зоны есть требование построить социальный объект. На этапе планирования город и Таллиннский порт выразили желание построить там основную школу с тремя параллелями. Дальнейшие действия в связи с постройкой школы будут зависеть от административных процедур, проведенных при составлении детальной планировки и переговоров с Таллиннским портом о передаче этого объекта городу», – сказал Рунду, добавив, что все-таки пока рано говорить о точном месте расположения школы, так как это будет определено в процессе детальной планировки.