20-летний футболист умер из-за неправильного диагноза

Футболист, который входил в состав нортгэмпского футбольного клуба Blisworth в середине января обратился к семейному врачу с жалобами на боль в горле и плохое самочувствие. Врач назначил ему курс антибиотиков.

Через несколько дней состояние Абрамса ухудшилось, вскоре он попал в больницу, где его экстренно прооперировали. К сожалению, усилия медиков не увенчались успехом, Абрамс умер. Ему было всего 20 лет.

Только после вскрытия выяснилось, что у Абрамса был синдром Лемьера, это очень редкое осложнение ангины. При своевременной диагностике летальность при заболевании составляет 5-18 процентов.

Родители молодого человека теперь требуют от больницы пояснений, как можно было изначально так ошибиться в диагнозе.

«Не могу сказать, был бы он сейчас здесь, но врачи выполнили свою работу плохо и поставили неправильный диагноз», - сказал в комментарии местным СМИ отец Люка Абрамса Ричард.

Синдром Лемьера , известный также как некробациллез или постангинальный сепсис, был впервые описан в начале ХХ века: в 1936 году Андре Лемьер представил описание 20 случаев ротоглоточной инфекции, на фоне которой развился анаэробный сепсис, и с того времени этот синдром носит его имя.

Заболевание начинается с фарингита или ангины, продолжающихся от нескольких дней до трех недель. Инфекция из окологлоточного пространства проникает во внутреннюю яремную вену, а септические эмболы из яремной вены могут попасть в любой орган. Появляется специфическая симптоматика. Но часто диагноз ставится поздно, главным образом, из-за редкости этого синдрома и атипичности начального периода. Большое значение имеет настороженность врача в отношении данного синдрома. Его следует заподозрить у ребёнка или взрослого с лихорадкой, болью в шее и отёчностью после перенесённого фарингита или ангины, особенно при наличии изменений в лёгких.

В доантибиотическую эру синдром Лемьера почти во всех случаях приводил к летальному исходу, смертность при нем достигала 90%. Это заболевание считается очень редким – его распространенность составляет приблизительно 1 случай на 1 млн населения в год.