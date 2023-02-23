У Кристьяна Ильвеса на ЧМ на одного конкурента меньше: австрийский двоеборец сообщил грустную новость

Соперник Кристьяна Ильвеса страдает иммунодефицитом, и его организм не вырабатывает достаточного количества антител.

«У него были проблемы на протяжении всего сезона, он никогда не был полностью здоров. Сейчас спортсмен решил, что это правильный шаг. Его форма нестабильна – то поднимается, то опускается. Но участие в чемпионате мира имеет смысл только в том случае, если вы находитесь на вершине формы», — сказал Марио Штехер, глава австрийской сборной по двоеборью.

Выигравший в течение карьеры два этапа Кубка Мира Зайдль в общем зачете серии этого сезона находится на 14-м месте. Спортсмен, который на этапах кубка мира восемь раз поднимался на подиум, в этом году находится на четвертом месте в своей сборной.