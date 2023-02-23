В ДТП во Франции погибла известная спортсменка

«19.02.2023 года наш ангелочек полетел на небо. Лерочка Сарапина попала в ДТП в городе Гренобль (Франция). Наши безграничные соболезнования родителям. Мама держала дочь за руку до последнего. Впереди еще сложное возвращение домой», — написала Наталья Губа.

Девушка уехала во Францию после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны, чтобы иметь возможность продолжать тренироваться, так как в Украине запрещен выход на открытую воду. Сарапина была выпускницей ДЮСШ №1 города Каменское Днепропетровской области. Она являлась чемпионкой и призером чемпионатов области и Украины по академической гребле.