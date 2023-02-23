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В ДТП во Франции погибла известная спортсменка

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В ДТП во Франции погибла известная спортсменка
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Валерия Сарапина.
Валерия Сарапина. Фото: Facebook

В дорожно-транспортном происшествии во французском Гренобле погибла талантливая украинская спортсменка, призер чемпионата страны по академической гребле 15-летняя Валерия Сарапина, сообщают «Факты».

Трагическую новость на своей странице в Facebook сообщила тренер спортсменки, двукратная чемпионка Европы Наталья Губа.

«19.02.2023 года наш ангелочек полетел на небо. Лерочка Сарапина попала в ДТП в городе Гренобль (Франция). Наши безграничные соболезнования родителям. Мама держала дочь за руку до последнего. Впереди еще сложное возвращение домой», — написала Наталья Губа.

Девушка уехала во Францию после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны, чтобы иметь возможность продолжать тренироваться, так как в Украине запрещен выход на открытую воду. Сарапина была выпускницей ДЮСШ №1 города Каменское Днепропетровской области. Она являлась чемпионкой и призером чемпионатов области и Украины по академической гребле.

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