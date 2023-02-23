Покупателям автомобилей в Эстонии не стоит беспокоиться о постановлении Европарламента о запрете продажи новых автомобилей и микроавтобусов с бензиновыми и дизельными двигателями через 12 лет, поскольку это решение не касается подержанных автомобилей, которые покупают большинство наших людей, успокаивает глава Coop Pank Liising Мартин Ильвес.
Всех пересадят на дорогущие электромобили? Что для нас означает нашумевшее решение Европарламента
Решение Европарламента не означает, что с завтрашнего дня все должны пересесть на дорогие электромобили. В первую очередь это был ориентир для производителей: с 2035 года они больше не могут продавать в Европейском союзе новые легковые автомобили и легкие грузовики с двигателями внутреннего сгорания и должны переориентировать свое производство на автомобили с аккумуляторными батареями и топливными элементами. Ожидается, что благодаря этому европейская автомобильная промышленность быстрее найдет новые технологические решения, которые сделают будущее Европы экологически чистым. Это решение также наложило на государства-члены обязательство более быстрыми темпами начать строительство зарядной инфраструктуры.
Покупатель нового автомобиля обычно меняет машину два-три раза за 12 лет. Так что до 2035 года будут ездить довольно много новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. При этом некоторые производители уже объявили, что в ближайшие годы прекратят разработку двигателей внутреннего сгорания и до 2035 года полностью перейдут на производство электромобилей. В будущем электромобили станут средством передвижения для всех нас, но этот переход не произойдет в одночасье.
В эстонском реестре зарегистрировано более 900 000 транспортных средств, причем возраст среднего автомобиля превышает 10 лет. В прошлом году было приобретено 20 426 новых легковых автомобилей, из них 3,4% составили электромобили. Таким образом пройдет еще много времени, прежде чем весь наш автопарк полностью перейдет на электромобили. В ближайшие десятилетия на рынке подержанных автомобилей будут доминировать бензиновые и дизельные машины.
Платежеспособность жителей Эстонии просто не позволяет им купить новую машину. Всего 2,4% населения трудоспособного возраста могут позволить это себе ежегодно. Большинство эстонцев могут позволить себе подержанный автомобиль стоимостью 10 000–20 000 евро. Поэтому новые электромобили, которые в три-пять раз дороже, никак не вписываются в их поле зрения. Никаких изменений в этом плане не предвидится, ведь вне зависимости от типа двигателя новые автомобили становятся все дороже и дороже.
Статистика продаж показывает, что в Эстонии электромобили быстрее всего перенимают покупатели более дорогих машин премиум-класса. Это подтверждает и статистика Coop Pank, согласно которой средняя стоимость лизинговых электромобилей составляет 79 000 евро. В этом сегменте электромобили стоят не дороже аналогичных машин премиум-класса с двигателем внутреннего сгорания, а зачастую даже дешевле.
В ближайшем будущем большинство людей по-прежнему будут приобретать электромобили на вторичном рынке, где с каждым годом их становится все больше и больше. В первую очередь электромобили используются в качестве второго средства передвижения семьи и особенно люди, живущие в частных домах. Им не приходится ежедневно зависеть от инфраструктуры зарядки, и поэтому они быстрее адаптируются к использованию электромобиля.
Поскольку переход на электромобили – политическое решение, не исключено, что «дата смерти» автомобилей с двигателями внутреннего сгорания также может быть перенесена. Например, если к тому времени производители не разработают более доступный аккумулятор для электромобилей с большей емкостью и запасом хода, или у стран возникнут проблемы с созданием инфраструктуры зарядки.