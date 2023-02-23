Первая ракетка Эстонии среди мужчин Марк Лайал начал теннисный турнир, проходивший в Монастире (Тунис), с трудной победы над тайваньским игроком Цунг-Хао Хуангом.
Марк Лайал начал теннисный турнир в Тунисе с победы
Лайал, который благодаря хорошим выступлениям за последние месяцы вошел в число 400 лучших теннисистов мира (в настоящее время занимает 390-е место), в декабре прошлого года выиграл турнир с призовым фондом в 25 000 долларов, который также проходил в Монастире. В этом же городе сейчас пройдут еще два турнира этой же категории и с таким же призовым фондом.
На прошлой неделе Лайал выиграл первый тур и вышел в топ-16, но затем проиграл французу Робину Бертрану 4:6, 2:6. Теперь он обыграл Хуанга (ATP 568) 5:7, 6:1, 6:4. В последних двух сетах Лайал не проиграл ни одной игры на подаче.
Во втором сете Лайал встретится с египтянином Амиром Элсайедом.
Лайал начал год с двух турниров чуть более высокой категории, проведенных в Оэйраше (Португалия), в обоих прошел квалификацию в основной турнир, но не прошел дальше первого тура.