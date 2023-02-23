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Пять важных законов перевели на украинский язык

Rus.Postimees
Пять важных законов перевели на украинский язык
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Конституция ЭР.
Конституция ЭР. Фото: Madis Veltman

По инициативе издания Riigi Teataja Министерство юстиции перевело на украинский язык формулировки пяти важных законов, которые больше всего нужны приехавшим в Эстонию военным беженцам на их родном языке.

«Учитывая продолжающееся почти год вторжение России в Украину, для многих прибывших сюда военных беженцев настало время обновить свои документы на пребывание. Переводы законов, касающихся прав иностранцев, призваны помочь этим людям, дать им возможность ознакомиться со своими правами и обязанностями на родном языке и лучше понять действующие в Эстонии правовые нормы», – сказала министр юстиции Леа Данильсон-Ярг.

По словам министра юстиции, переводы на украинский язык также значительно облегчат работу ведомств и объединений, занимающихся беженцами и организацией помощи. «Однако важно подчеркнуть, что юридическую силу в Эстонии имеют только тексты правовых актов на эстонском языке, опубликованные в Riigi Teataja. Переводы помогут людям, не владеющим эстонским языком, лучше понимать наши законы, но в официальном делопроизводстве и, например, в судебных спорах основанием для применения закона может быть только текст на эстонском языке», – пояснила Данильсон-Ярг.

На украинский язык были переведены Конституция Эстонской Республики, Закон об иностранцах, Закон о предоставлении иностранцам международной защиты, Закон о трудовом договоре и Закон о гражданстве.

Соответствующие переводы законов доступны на странице Riigi Teataja, а также при действующих редакциях данных законов на эстонском языке.

Кроме того, в Riigi Teataja также опубликованы все актуализированные переводы законов на английский язык, которые доступны на англоязычной странице Riigi Teataja, а также при действующих редакциях данных законов на эстонском языке.

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