Источники опровергают информацию, что фигурист Костомаров ослеп на один глаз

«Офтальмологи наблюдают, чтобы не было сильного глазного давления, плюс отек дает помутнение, так что каких-то прогнозов делать не надо. Как только начнет спадать отек, тогда нужно будет смотреть — и не просто реакцию на свет, а на аппарате», — заявил источник.