«Газета» сообщает, что источники опровергают информацию о том, что олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров ослеп на один глаз.
Источники опровергают информацию, что фигурист Костомаров ослеп на один глаз
Источники опровергают информацию, что фигурист Костомаров ослеп на один глаз
Сообщается, что у фигуриста отек глаза, но его постоянно промывают и капают лекарства.
«Офтальмологи наблюдают, чтобы не было сильного глазного давления, плюс отек дает помутнение, так что каких-то прогнозов делать не надо. Как только начнет спадать отек, тогда нужно будет смотреть — и не просто реакцию на свет, а на аппарате», — заявил источник.
Также по сведениям источника, Костомаров по-прежнему в крайне тяжелом состоянии, у него отек правой лобной доли мозга, двусторонний отит и избыточная жидкость в легких. Фигурист перенес инсульт. Спортсмен продолжает находиться на ИВЛ.
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