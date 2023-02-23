Большое интервью ⟩ Президент Карис: мы – состоявшееся государство и не обязаны на каждом шагу что-то доказывать

Раньше у Украины были большие проблемы с коррупцией. У меня тоже когда-то спрашивали, как настолько коррумпированная страна может вступить в Европейский союз? Но сейчас мы видим, что Украина борется с коррупцией даже во время войны. В будущем мы все будем давить на то, чтобы коррупция там значительно сократилась.

Президентский прием станем менее официальным

Настоящий фурор произвело сообщение о том, что вы отказались от классической церемонии рукопожатия на приеме 24 февраля, которая пройдет в турбо-режиме без объявления имен. Что стоит за этим решением?

Это наш праздник. Люди не должны быть скованы излишней церемониальностью. Если вы попросите людей сказать честно, то им, может, эта церемония рукопожатия и вовсе не нужна. Она заимствована у Финляндии, где гости отправляются в резиденцию президента, то есть он, так сказать, принимает их у себя дома. А у нас вы идете в театр «Эстония», и эта церемония происходит в середине мероприятия – как будто президент вдруг вспомнил, что забыл поприветствовать людей.

Многие ходят на эти приемы уже много лет. Я 20 лет ходил на президентские приемы. Есть те, кто хочет туда пойти, но найдутся, наверное, и такие, кто предпочтет отметить этот день дома в кругу семьи или с друзьями. Нужно добавить разнообразия, чтобы было поменьше номенклатуры и побольше тех, кто в этом году сделал что-то выдающееся, да или просто приятных людей, которых приятно пригласить в «Эстонию». Традиции остаются, но со временем они видоизменяются.

Что спасет человечество: искусство или наука?

А от чего его нужно спасать?

Христианская культура всегда пытается спасти человека...

Мы слишком уходим в философию. Мы живем здесь уже более 10 000 лет, а наши пращуры – миллионы лет. Все будет хорошо, никого спасать не надо. Этот земной шар, частью которого мы являемся, вынесет и нас, которых уже насчитывается более восьми миллиардов. Но мы не должны заниматься самоуничтожением.

Можете ли вы назвать лидера какой-нибудь страны своим другом?

Для меня друг – очень важное понятие. Друзей у меня не так уж и много, зато все настоящие. При этом у меня много хороших знакомых, в том числе и среди президентов. Ты входишь в помещение и чувствуешь, возникает ли у тебя с кем-то химия или нет. Главы всех дружественных стран для меня друзья, но иногда важно общаться и с теми, кто друзьями не являются, кого нужно убедить быть с нами в одной лодке.

Какой вопрос, с которым к вам в ходе встреч обращался кто-то из жителей Эстонии, заставил вас задуматься глубже всего?

Таких вопросов было много, но я расскажу об одном. Я встречался в Кадриорге с больными раком детьми. Один мальчик предложил мне: «Господин президент, а давайте введем четырехдневную рабочую неделю.» Он выступил с таким предложением и уже собрал более ста подписей. Я ответил, что это отличная идея.

Если мы посмотрим на распорядок своего дня, то можем обнаружить, что очень много времени тратится впустую. Конечно, есть должности, которым это не подходит в плане организации труда, но есть и такие рабочие места, на которых за четыре рабочих дня можно успеть все сделать. Когда я ходил в школу, то у нас и по субботам были уроки, а сейчас мы себе такого и представить не можем. Мы движемся в направлении повышения эффективности и все большего применения технологий.