Принадлежащее Урмасу Сыырумаа US Real Estate и 1Partner Ehitus заключили договор о строительном подряде, в рамках которого историческое здание, расположенное в жилом и деловом квартале Парк Тонди в Таллинне, будет перестроено в современное офисное здание. Здания, согласно плану, будет готово к концу этого года.
Урмас Сыырумаа развернет масштабное строительство в районе тондиских казарм
В этом построенном еще в царское время здании, расположенном в жилом и деловом квартале Парка Тонди по адресу Сыякооли, 6, когда-то располагались баня и караульные помещения Военного училища Сил обороны Эстонии. После завершения строительных работ в декабре нынешнего года на двух этажах здания появится в общей сложности 1500 квадратных метров высококачественных и современных офисных помещений. Арендатором здания станет финансовое предприятие Bondora.
«Давать новую жизнь историческим зданиями — одно из важных направлений деятельности 1Partner Ehitus, мы часто работаем с объектами, в случае которых необходимо соблюдать требования охраны памятников старины. Что касается этого проекта, отдельным вызовом для нас станут сроки, так как заказчик хочет, чтобы здание было сдано в эксплуатацию уже в этом году», — пояснил Юллар Хинно, руководитель 1Partner Ehitus.
Архитектурный проект реконструкции здания на Сыякооли, 6 был разработан Томоми Хаяси и Ханно Гроссшмидтом из архитектурного бюро HGA Arhitektid.
«Строительство этого объекта знаменует собой начало второго этапа застройки жилого и делового квартала Парк Тонди. График строительства напряженный, и я очень рад, что фирма 1Partner Ehitus с ним согласилась, и арендатор Bondora сможет въехать в новые помещения уже в конце года. Потом мы продолжим заниматься развитием квартала в сторону улицы Тонди и начнем строить офисное здание по адресу Сыякооли, 1 в историческом здании казармы», — сказал Уко Паазик, руководитель отдела развития недвижимости US Real Estate.