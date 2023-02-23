Урмас Сыырумаа развернет масштабное строительство в районе тондиских казарм

В этом построенном еще в царское время здании, расположенном в жилом и деловом квартале Парка Тонди по адресу Сыякооли, 6, когда-то располагались баня и караульные помещения Военного училища Сил обороны Эстонии. После завершения строительных работ в декабре нынешнего года на двух этажах здания появится в общей сложности 1500 квадратных метров высококачественных и современных офисных помещений. Арендатором здания станет финансовое предприятие Bondora.

«Давать новую жизнь историческим зданиями — одно из важных направлений деятельности 1Partner Ehitus, мы часто работаем с объектами, в случае которых необходимо соблюдать требования охраны памятников старины. Что касается этого проекта, отдельным вызовом для нас станут сроки, так как заказчик хочет, чтобы здание было сдано в эксплуатацию уже в этом году», — пояснил Юллар Хинно, руководитель 1Partner Ehitus.

Архитектурный проект реконструкции здания на Сыякооли, 6 был разработан Томоми Хаяси и Ханно Гроссшмидтом из архитектурного бюро HGA Arhitektid.