Пилот российского бомбардировщика: чувствую вину перед Украиной

Украинцы не называют имена летчиков, да и сами летчики не захотели представиться журналистам Postimees. Фотографировать их не разрешили. С пилотами можно только говорить. Мы назовем их Максимом, Юрой и Сергеем. Все они обещают, что если вернутся домой, больше не поедут на войну.