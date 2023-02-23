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Фото ⟩ В Белгородской области упал самолет Минобороны РФ

rus.postimees.ee
В Белгородской области упал самолет Минобороны РФ
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: TATYANA MAKEYEVA/REUTERS/Scanpix

Самолет министерства обороны России упал в Валуйском городском округе Белгородской области, сообщил в своем Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется. Ситуация под контролем», - написал Вячеслав Гладков.

Как передают российские СМИ, разбился самолет Су-25. Штурмовик упал на сарай с сеном, начался пожар, постройка сгорела. Пилот остался жив - за ним выслали борт санавиации, сообщает Baza.

Официального комментария Минобороны РФ пока нет.

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