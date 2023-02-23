Самолет министерства обороны России упал в Валуйском городском округе Белгородской области, сообщил в своем Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.
Фото ⟩ В Белгородской области упал самолет Минобороны РФ
В Белгородской области упал самолет Минобороны РФ
«Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется. Ситуация под контролем», - написал Вячеслав Гладков.
Как передают российские СМИ, разбился самолет Су-25. Штурмовик упал на сарай с сеном, начался пожар, постройка сгорела. Пилот остался жив - за ним выслали борт санавиации, сообщает Baza.
Официального комментария Минобороны РФ пока нет.
Новость дополняется!
Ключевые слова