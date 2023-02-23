Советует специалист: экономить на ремонте тоже надо уметь

Если состояние стены требует оштукатуривания, но делать этого по каким-то причинам вам не хочется, не стоит надеяться, что краска или обои скроют неровности – в этом случае следует отдать предпочтение структурной краске для стен или декоративной штукатурке.

Экономия обоев

В целом, обычно покраска стен обходится дешевле, чем поклейка обоев, но в некоторых случаях в магазине можно найти остатки обоев хорошего качества на одну-две стены, или же удачно купить обои по скидке. Исходя из практических соображений, стоит выбрать обои, которые будут долговечными и простыми в поклейке, так как менять обои каждые несколько лет дорого, а если клеить обои вам сложно, существует риск испортить часть ценного материала.

Обычно долговечностью и простотой поклейки отличаются флизелиновые обои, однако можно присмотреться и к другим материалам, таким как, например, жидкие или окрашиваемые обои. Легкость поклейки обоев во многом зависит от того, наносится ли клей на стену или на обои. Если клей наносится на стену, то будет легче не только клеить обои, но и исправлять ошибки. В то же время, например, в случае с ультрамодными бумажными обоями стоит учитывать, что срок их службы меньше, а вот поклейка достаточно сложна. Для нанесения клея можно использовать широкую прочную щетку, а наклеивать и приглаживать обои на стене можно с помощью обойного шпателя или обойной щетки.