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«Я поддерживаю убийства в Украине»: полиция возбудила дело против местного музыканта-путиниста Сергея Крутихина

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rus.postimees.ee
«Я поддерживаю убийства в Украине»: полиция возбудила дело против местного музыканта-путиниста Сергея Крутихина
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Сергей Крутихин позирует на фоне российской имперской символики.
Сергей Крутихин позирует на фоне российской имперской символики. Фото: Скриншот из TikTok-канала Сергея Крутихина.

Лидер местной русскоязычной поп-группы «Mэй-Дэй» Сергей Крутихин разместил в TikTok видео, в котором прямо заявил, что поддерживает убийства в Украине и российскую военную агрессию против Украины, называя ее «специальной военной операцией».

По мнению Крутихина, «никакой войны нет, иначе всем х***м уже был бы п***».

Когда кто-то из комментаторов спросил Крутихина, почему он сам не идет воевать за Россию, Крутихин возмутился, что не должен: «Я гражданин Эстонии, с какой стати я должен идти воевать?» Попутно он выразил свое полнейшее презрение Полиции безопасности, нецензурно сформулировав, куда и как он отправил бы КаПо.

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