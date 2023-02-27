Лидер местной русскоязычной поп-группы «Mэй-Дэй» Сергей Крутихин разместил в TikTok видео, в котором прямо заявил, что поддерживает убийства в Украине и российскую военную агрессию против Украины, называя ее «специальной военной операцией».
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«Я поддерживаю убийства в Украине»: полиция возбудила дело против местного музыканта-путиниста Сергея Крутихина
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«Я поддерживаю убийства в Украине»: полиция возбудила дело против местного музыканта-путиниста Сергея Крутихина
По мнению Крутихина, «никакой войны нет, иначе всем х***м уже был бы п***».