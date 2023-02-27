«Я поддерживаю убийства в Украине»: полиция возбудила дело против местного музыканта-путиниста Сергея Крутихина

По мнению Крутихина, «никакой войны нет, иначе всем х***м уже был бы п***».

Когда кто-то из комментаторов спросил Крутихина, почему он сам не идет воевать за Россию, Крутихин возмутился, что не должен: «Я гражданин Эстонии, с какой стати я должен идти воевать?» Попутно он выразил свое полнейшее презрение Полиции безопасности, нецензурно сформулировав, куда и как он отправил бы КаПо.