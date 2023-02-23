Андрей Кузичкин ⟩ Три урока украинской войны

Подорвать моральных дух армии и веру населения Украины в победу – главная цель российских пропагандистов. Кремль продолжает через социальные сети и медиа атаковать Запад, угрожая ядерной войной, обещая крах европейской экономике и натравливая местных жителей на украинских беженцев. В русскоязычном сегменте социальных сетей Эстонии эта кампания ведется давно, и активность ее после начала войны в Украине только возросла.

К глубокому сожалению, в этой кампании участвуют и эстонские политики-евроскептики. Я понимаю, когда они призывают к выходу Эстонии из ЕС – это их право. Но призывать к сокращению поддержки Украины – это акт национального предательства, потому что победа над Украиной откроет Путину дорогу к триумфальной победе над Европой. Любая слабость западной демократии в информационной войне ведет к поражению и в публичном пространстве, и на поле боя.

Психологическая и организационная подготовка населения к войне

Опыт военных действий в Украине показал, что население страны так и не приобрело развитого чувства опасности даже в условиях постоянных ракетных, артиллерийских обстрелов и авианалетов противника. Многочисленные жертвы среди гражданского населения вызваны, в том числе, и тем, что на сигнал воздушной тревоги многие не реагируют и не спешат укрыться в убежищах.