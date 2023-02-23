В 2019-2021 годах я опубликовал в журнале Kaitse Kodu! несколько статей о подготовке режимом Путина войны с Украиной. В декабре прошлого года в Postimees я дал прогноз на 2022 год и написал, что вторжение России в Украину неизбежно. 18 февраля 2022 года на своей странице в Facebook я предсказал, что Путин начнет бомбить Украину 20-26 февраля. Война началась 24 февраля 2022 года. Но у меня нет никакой радости в связи с тем, что многие эксперты ошиблись, а я оказался прав, пишет публицист и член Ассоциации «Эстония-НАТО» Андрей Кузичкин.
Андрей Кузичкин ⟩ Три урока украинской войны
Война – это беда, смерть и разрушения. Война – это невыученные уроки истории. Война – это напоминание всему человечеству, как хрупок мир, в котором мы живем. И для того, чтобы новые войны не грозили нам в будущем, нужно понять: как и почему стала возможной война в Украине? Нужно выяснить: где ошиблись западные политики, не сумевшие сдержать агрессию Путина? А осознав случившееся, нужно начать работу над ошибками и создать механизм глобальной безопасности.
Сотрудничество предпринимателей и политиков Запада с Россией укрепило режим Путина
Рыночная экономика и демократия – фундамент западного мира. Однако прагматизм и расчетливость бизнеса очень часто вступает в конфликт с моралью и правом. Понятно желание предпринимателей инвестировать в российскую экономику и покупать у России нефть и газ: удобная логистика и низкие цены делали бизнес-отношения с Москвой очень выгодным делом.
Высокая прибыль заставляла игнорировать тот факт, что западные инвестиции в Россию обеспечивают устойчивость путинской автократии и финансируют российскую военную машину. Но дело не только в морали. В жертву выгоде принесли один из главных принципов свободного рынка – конкуренцию.
Государственные компании «Газпром» и «Роснефть», возглавляемые выходцами из российских спецслужб, заняли доминирующее положение в Европе. В 2021 году поставки из России обеспечили 45% европейского импорта газа и 27% импорта сырой нефти. Также российский уголь занял 46% в европейском импорте. Следствием такого бизнеса стала тотальная зависимость Евросоюза от поставок российских энергоресурсов.
Президент США Джо Байден много раз предупреждал правительства европейских стран, что Путин может использовать газ как геополитическое оружие. Но его предупреждения не услышали и продолжили инвестировать в совместные с Россией инфраструктурные проекты, в частности, в строительство «Северного потока-2».
Еще до войны и введения эмбарго на российскую нефть биржевые цены на углеводороды начали расти. После того, как разразилась война, рост стал обвальным, и в течение года инфляция в зоне евро достигла двузначных величин. Прибыль, за которой гнались западные компании, обернулась гигантскими потерями для европейской экономики и снижением жизненного уровня населения.
Мы заплатили за жадность бизнесменов, открывших Путину дорогу к экономическому закабалению Европы. Увы, но после начала войны в Украине из России ушли 20% иностранных компаний, 80% остались и продолжают финансировать путинский режим, снижая эффективность западных санкций.
Другой аспект проблемы – терпимость европейских элит к откровенному подкупу путинским режимом представителей политического истеблишмента. Это то, что бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес назвал «шредеризацией Европы» по имени бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, ставшего после своей отставки членом совета директоров российских энергетических корпораций.
Путину удалось сформировать свое лобби практически в каждой стране Евросоюза. И эти лоббисты российских интересов нанесли Европе колоссальный ущерб, оценить весь масштаб которого мы сможем только в будущем, когда риск глобальной войны или реализуется, или обнулится. Чтобы исправить ошибки, необходимо признать все отношения с путинской Россией токсичными; максимально диверсифицировать бизнес в критичных сегментах европейской экономики, избавив его от российской зависимости; проявить нулевую толерантность к сотрудничеству европейских политиков с враждебным путинским режимом.
Запад проиграл информационную войну российской пропаганде
Подготовка к войне с Украиной заняла у Путина восемь лет и развивалась по разным направлениям. Одним из главных стала информационная политика Кремля. Чтобы повысить ее эффективность, российские власти монополизировали средства массовой информации, превратив их в зависимые от государства и государственных корпораций структуры. На финансирование пропаганды из российского бюджета за 8 лет было выделено почти один триллион рублей или 12,5 млрд евро.
После нападения на Украину, финансирование российских медиа увеличилось в три раза. Кроме того, в российское законодательство внесли поправки, ужесточающие цензуру и квалифицирующие критику российской власти и армии как уголовное преступление. В системе Службы внешней разведки, Главного управления Генштаба Вооружённых сил РФ и ФСБ были созданы специальные подразделения, курирующие информационные операции. В университетах открыли специальности по подготовке кадров для борьбы с «цветными революциями».
Результат: 80% населения России поддерживает войну в Украине. В странах Евросоюза от 7% до 44% опрошенных считают, что Украина и Запад виноваты в развязывании войны. При этом очевидна прямая связь: чем более активна в стране российская пропаганда, тем выше поддержка агрессивной политики Путина (Болгария, Словакия и Румыния).
Что касается стран Балтии, здесь прослеживается четкая корреляция между долей русскоязычного населения (Эстония – 23,5%, Латвия – 24,5%, Литва – менее 5%) и пророссийскими настроениями в обществе. GLOBSEC в отчете Trends 2022, указывает, что вину за войну в Украине на Запад и саму Украину возлагает 24% опрошенных в Эстонии и 23% в Латвии. В Литве так считает 14% опрошенных. При этом позитивно к российскому президенту Путину относится 22% опрошенных в Эстонии, 14% в Латвии и 6% в Литве.
Эти и другие исследования состояния общественного мнения в Европе указывают на то, что Запад не сумел эффективно противостоять российской пропагандистской машине. Я вижу проблему в том, что в ЕС не было создано единого координирующего органа по информационному противодействию России. Журналисты и медиа-эксперты, специализирующиеся на контрпропаганде, не были объединены в один пул и действовали каждый сам по себе в узком информационном поле.
В странах с большой долей русскоязычного населения слишком поздно отключили вещание российских пропагандистских каналов и до сих пор не приняли меры по глушению спутникового сигнала, что позволяет смотреть российские телеканалы с использованием спутниковых антенн. Есть и национальная специфика проблем. Так, к недостаткам контрпропаганды в Эстонии можно отнести отсутствие возможностей подготовки кадров для действующих в стране русскоязычных медиа.
Конечно, разнообразие мнений и свобода для их высказывания – базовые принципы западной демократии. Но нельзя этими принципами злоупотреблять. Свобода слова и пропаганда войны – это взаимоисключающие понятия. Именно российская пропаганда создала в Украине условия для развития коллаборационизма в русскоязычных регионах страны. Даже спустя год после начала войны в тылу украинских Вооруженных сил действуют российские агенты из числа местных жителей, а на оккупированных территориях российские спецслужбы создают из коллаборантов военно-гражданские администрации.
Первое, что привезли российские оккупанты в Мариуполь, где погибли десятки тысяч мирных жителей, были передвижные телевизионные установки для трансляции российских телеканалов и проведения пропаганды в пользу Путина и России.
Подорвать моральных дух армии и веру населения Украины в победу – главная цель российских пропагандистов. Кремль продолжает через социальные сети и медиа атаковать Запад, угрожая ядерной войной, обещая крах европейской экономике и натравливая местных жителей на украинских беженцев. В русскоязычном сегменте социальных сетей Эстонии эта кампания ведется давно, и активность ее после начала войны в Украине только возросла.
К глубокому сожалению, в этой кампании участвуют и эстонские политики-евроскептики. Я понимаю, когда они призывают к выходу Эстонии из ЕС – это их право. Но призывать к сокращению поддержки Украины – это акт национального предательства, потому что победа над Украиной откроет Путину дорогу к триумфальной победе над Европой. Любая слабость западной демократии в информационной войне ведет к поражению и в публичном пространстве, и на поле боя.
Психологическая и организационная подготовка населения к войне
Опыт военных действий в Украине показал, что население страны так и не приобрело развитого чувства опасности даже в условиях постоянных ракетных, артиллерийских обстрелов и авианалетов противника. Многочисленные жертвы среди гражданского населения вызваны, в том числе, и тем, что на сигнал воздушной тревоги многие не реагируют и не спешат укрыться в убежищах.
В Украине до последнего дня не верили в реальность войны и, конечно, не готовились к ней. В стране не было организующей силы, которая могла бы вести подготовительную работу среди населения. Думаю, в Эстонии такая сила есть, и именно дружинам Кайтселийта принадлежит главная роль в подготовке населения Эстонии на случай военных действий. Но лучше эту работу начинать до, а не после.
В Украине после начала боевых действий именно отряды территориальной обороны стали связующим звеном между армией, органами местного самоуправления и населением. Алгоритм действий на случай войны в Эстонии создан в Украине. Событийный анализ войны позволил выявить слабые места в обороне украинских городов. Чтобы не повторить чужих ошибок, мы должны решать проблемы уже сегодня.
Так, в Таллинне и других городах Эстонии остро стоит проблема с организацией бомбоубежищ и укрытий. Нет четкого плана и путей эвакуации населения. Необходимо активнее информировать население о различных видах военных угроз и правилах поведения в случае опасности. Также можно организовать курсы первичной медицинской помощи (подготовка парамедиков) для действий в чрезвычайных ситуациях, когда, например, до приезда спасателей придётся разбирать разрушенные здания, чтобы выручить людей.
В сотрудничестве с медиа нужно создать цикл телевизионных и радиопрограмм о тактике выживания в условиях войны. Еще одно важное направление – подготовка добровольцев для патрулирования придомовых территорий и дворов с целью борьбы с мародерами и диверсантами. Врачи, психологи, полицейские, спасатели и члены Кайтселийта должны помочь людям справиться с трудностями в самых сложных ситуациях и сохранить жизни.
«Предупрежден – значит, вооружен», – звучит банально, но после года войны в Украине – актуально и правильно.