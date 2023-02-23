Вот это зарплаты! ⟩ Смотрите, в каких компаниях Эстонии можно зарабатывать в два раза больше среднего

По данным Департамента статистики и Startup Estonia, в эстонских стартапах в прошлом году хотя бы один день работали 13 694 человека, чья средняя брутто-зарплата увеличилась за год на 13 процентов до 2923 евро, что почти вдвое превышает средний показатель по Эстонии.
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В эстонских стартапах самую высокую среднемесячную брутто-зарплату получают работники в возрасте 41-50 лет - их средняя зарплата в прошлом году составила 3622 евро в месяц. За ними следуют сотрудники в возрасте 31-40 лет, которые зарабатывают в среднем 3300 евро в месяц.
Руководитель Startup Estonia Эве Пеэтерсон сказала, что, хотя цифры за год показывают стремительный рост, в последнем квартале прошлого года было заметно замедление темпов найма сотрудников.
«Хотя мы также слышали о сокращениях в наших стартапах в конце прошлого и начале этого года, спрос на ведущих специалистов в эстонском технологическом секторе по-прежнему очень высок. Сокращения в одной компании - это скорее хорошая возможность для других набрать крайне необходимых сотрудников на местном рынке труда. По нашим данным, сокращенные люди очень быстро находят новую работу, большая часть из них уже на следующий день получает предложение о новой работе», - сказала Пеэтерсон.
По данным Департамента статистики, в прошлом году в местных стартап-компаниях хотя бы один день работали 8606 человек с эстонским гражданством и 4007 человек с иностранным гражданством. 84 процента иностранцев прибывают из-за пределов ЕС, 16 процентов иностранных работников в стартап-секторе имеют гражданство какой-либо страны Европейского союза. В прошлом году средняя заработная плата работников эстонского происхождения составила 2763 евро, а средняя брутто-зарплата иностранных талантов достигала 3082 евро в месяц.
Крупнейший работодатель - Wise
По данным Налогово-таможенного департамента, крупнейшим работодателем в секторе стартапов Эстонии на конец 2022 года была компания Wise, в которой работало 1785 сотрудников. За год стартап увеличил количество сотрудников на 567 человек. Вторым по величине работодателем был Bolt, в стартап-компании работало 1270 человек, что на 249 человек больше, чем годом ранее. По состоянию на конец прошлого года, также в пятерку крупнейших работодателей в секторе стартапов входили Swappie, Veriff и Monese.
Сферой деятельности с самой высокой средней брутто-зарплатой в эстонском секторе стартапов в 2022 году была сфера коммуникации, где в прошлом году работники зарабатывали 3482 евро в месяц. На втором месте оказался транспорт и логистика, где оплата труда сотрудников достигла 3434 евро в месяц. За первыми двумя последовала сфера кибертехнологий, где средняя зарплата составила 3412 евро в месяц.
Большинство, или 61%, сотрудников стартап-компаний имеют высшее образование - степень бакалавра, магистра или доктора. Среди иностранцев процент работников с высшим образованием даже выше среднего и достигает 78 процентов. 39 процентов иностранцев имеют либо степень магистра, либо докторскую степень.
60% сотрудников эстонских стартапов составляют мужчины и 40% женщины, при этом доля женщин среди сотрудников стартапов в последние годы увеличивается на несколько процентов в год. Средний работник стартап-компании также довольно молод - 43% сотрудников стартап-компаний в возрасте 21-30 лет, а 42% - в возрасте 31-40 лет, говорят данные Департамента статистики.
Согласно базе данных стартапов Startup Estonia, сегодня в Эстонии работают 1444 стартап-компании. В 2022 году эстонские стартапы выплатили государству налогов на рабочую силу в общей сложности 185 миллионов евро, что на 47 процентов больше, чем годом ранее. Крупнейшими плательщиками налога на рабочую силу были Bolt с 30,7 млн евро, Wise с 25,2 млн евро, Veriff с 8,5 млн евро, Starship Technologies с 4,9 млн евро и Monese с 4,2 млн евро.