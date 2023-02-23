Вот это зарплаты! ⟩ Смотрите, в каких компаниях Эстонии можно зарабатывать в два раза больше среднего

В эстонских стартапах самую высокую среднемесячную брутто-зарплату получают работники в возрасте 41-50 лет - их средняя зарплата в прошлом году составила 3622 евро в месяц. За ними следуют сотрудники в возрасте 31-40 лет, которые зарабатывают в среднем 3300 евро в месяц.

Руководитель Startup Estonia Эве Пеэтерсон сказала, что, хотя цифры за год показывают стремительный рост, в последнем квартале прошлого года было заметно замедление темпов найма сотрудников.

«Хотя мы также слышали о сокращениях в наших стартапах в конце прошлого и начале этого года, спрос на ведущих специалистов в эстонском технологическом секторе по-прежнему очень высок. Сокращения в одной компании - это скорее хорошая возможность для других набрать крайне необходимых сотрудников на местном рынке труда. По нашим данным, сокращенные люди очень быстро находят новую работу, большая часть из них уже на следующий день получает предложение о новой работе», - сказала Пеэтерсон.

По данным Департамента статистики, в прошлом году в местных стартап-компаниях хотя бы один день работали 8606 человек с эстонским гражданством и 4007 человек с иностранным гражданством. 84 процента иностранцев прибывают из-за пределов ЕС, 16 процентов иностранных работников в стартап-секторе имеют гражданство какой-либо страны Европейского союза. В прошлом году средняя заработная плата работников эстонского происхождения составила 2763 евро, а средняя брутто-зарплата иностранных талантов достигала 3082 евро в месяц.

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