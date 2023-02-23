Все оригинально, и снаружи и внутри: в Пыхья-Таллинне продается интересная квартира

Этот жилой дом с толстыми стенами и красивой архитектурой был построен в 1915 году как часть жилого комплекса для рабочих, в котором их размещали во время строительства морской крепости Петра Первого. Городок планировался из десяти зданий по типовому проекту с незначительными отличиями в планировке и деталях фасадов.

Жилой дом. Фото: city24.ee

Автором проекта, выполненного в 1909 году, был уроженец Санкт-Петербурга архитектор Александр Ярон, для которого это был последний известный проект в Таллинне. Строительство велось в 1914-1915 годах, из запланированных десяти корпусов было построено только три.

Кухня. Фото: city24.ee

Выставленная на продажу квартира была капитально отремонтирована в 2019 году и имеет очень удобную планировку и высокие потолки, которые делают квартиру просторной и светлой. Это стильное и уютное жилье для небольшой семьи, где достаточно места, чтобы побыть одному и полюбоваться происходящим снаружи, сидя на широком подоконнике, или, например, почитать книгу. В теплое время года удобным продолжением дома может стать терраса, где можно приятно провести время.

Домашний офис. Фото: city24.ee