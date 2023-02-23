Тяжелое ДТП: в Таллинне ребенок попал под машину

Вчера в 16.30 в Таллинне у дома на Ирусилла,1 произошло ДТП: 12-летний мальчик пересекал проезжую часть в неположенном для этого месте и был сбит автомобилем Škoda Fabia, за рулем которого была 70-летняя женщина, передает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Пострадавший ребенок был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Еще одно ДТП с участием пешехода вчера произошло в Раквере: в 13.15 на Таллиннской улице автомобиль Ford Mondeo, за рулем которого был 37-летний мужчина, сбил 44-летнюю женщину, которая неожиданно стала переходить дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшая была доставлена в Ракверескую больницу.