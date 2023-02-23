Из-за того, что на чемпионат мира по боксу в этом году допустили российских и белорусских спортсменов федерации бокса почти десяти стран отказались от участия. В среду об этом сообщила и Федерация бокса Германии. Эстонские боксеры также не будут участвовать в ЧМ, но по другим причинам.
Президент Федерации бокса Эстонии: мы не будем участвовать в ЧМ, но не из-за бойкота
«Мы обсудили на выходных даты проведения чемпионата Эстонии по боксу и решили, что в этом году на чемпионат мира не поедем. Дело в том, что временной промежуток между Европейскими играми очень короткий. Мы исходили из спортивных соображений. Мужской чемпионат мира, который состоится в мае в Ташкенте не начисляет квалификационные пункты, необходимые для участия в Олимпийских играх в Париже. А Европейские игры, которые месяцем позже начинаются в Польше, наоборот, дают. Наши спортсмены хотят попасть на Олимпиаду, а дважды за такой короткий промежуток времени набрать идеальную форму нереально. Поэтому выбор пал в пользу Европейских игр», - прокомментировал Кландорф.
Кландорф также заметил, что Эстонская федерация бокса не занимается политикой.
«Политикой пусть занимается наше правительство вместе с олимпийским комитетом. У нас спорт результатов, средства, которые мы получаем от ЭОК, зависят от наших показателей. Разве кто-то сказал, что систему изменят, если спортсмен не покажет результатов из-за бойкота?», - задался отнюдь не риторическим вопросом Кландорф.