Президент Федерации бокса Эстонии: мы не будем участвовать в ЧМ, но не из-за бойкота

«Мы обсудили на выходных даты проведения чемпионата Эстонии по боксу и решили, что в этом году на чемпионат мира не поедем. Дело в том, что временной промежуток между Европейскими играми очень короткий. Мы исходили из спортивных соображений. Мужской чемпионат мира, который состоится в мае в Ташкенте не начисляет квалификационные пункты, необходимые для участия в Олимпийских играх в Париже. А Европейские игры, которые месяцем позже начинаются в Польше, наоборот, дают. Наши спортсмены хотят попасть на Олимпиаду, а дважды за такой короткий промежуток времени набрать идеальную форму нереально. Поэтому выбор пал в пользу Европейских игр», - прокомментировал Кландорф.