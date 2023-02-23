Кадри и Хелери, которые сначала получили отрицательный ответ МВД, а затем обратились в суд, наконец-то получили право носить общую фамилию, сообщил Центр по правам человека.
Создан прецедент? В Эстонии получила право носить общую фамилию первая однополая семья
Более года назад в Центр по правам человека обратились Кадри и Хелер (имена изменены), которые после подписания договора о сожительстве хотели взять совместную фамилию Кадри, чтобы иметь общих детей и иметь общую семейную идентичность. В МВД отказали им в праве на общую фамилию, и супруги обратились в суд.
«Сегодня мы можем сообщить радостные новости - Кадри и Хелер стали первой сожительствующей семьей с однополыми партнерами, которым государство дало общую фамилию», - сообщили в центре.
В результате встреч и переговоров, состоявшихся в январе этого года, Министерство внутренних дел рассмотрело практику присвоения общей фамилии, содержащуюся в Законе об именах, и 27 января министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) подписал протокол, согласно которому договор о сожительстве является основанием для подачи заявления на общую фамилию для всех совместно проживающих семей.
Решение Ляэнеметса также означало, что судебный путь Кадри и Хелер закончился компромиссом между Министерством внутренних дел и семьей. Кроме того, государство должно возместить все расходы, понесенные в ходе судебного разбирательства. 19 февраля ЗАГС сообщил паре об официальной смене фамилии.
Центр защиты прав человека заявил, что, хотя решение Ляэнеметса заслуживает признания, любой последующий министр внутренних дел может установить и внедрить новую административную практику.
«Хотя мы очень рады решению министра внутренних дел и за семью Кадри и Хелер, в свете позитивных новостей судебный процесс, который создал бы важный прецедент, был прерван. Настоящая безопасность и соблюдение прав человека по-прежнему могут быть обеспечены только в том случае, если у нас есть решение Госсуда, регулирующее этот вопрос, реализующее акты Закона о совместном проживании или равноправие браков. Мы надеемся, что новый состав Рийгикогу и последующий министр внутренних дел не заставят новые пары с однополыми партнерами обращаться в суд, и что государство будет гуманно относиться к сожительствующим семьям», - сказала глава Центра стратегических судебных разбирательств в области прав человека Келли Гроссталь.
По данным центра, сложность ситуации заключается в том, что сегодняшний закон об именах позволяет супругам брать общую фамилию, но ровно такая же возможность не гарантируется парам, заключившим договор о сожительстве: «Такая ситуация не соответствует важным принципам прав человека, такими как неприкосновенность семейной жизни и право на самоопределение личности. В той мере, в какой люди, заключившие договор о сожительстве, живут вместе, как семья, и их отношения по существу ничем не отличаются от отношений супругов, желание партнеров иметь общую фамилию полностью оправдано».