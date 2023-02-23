Создан прецедент? В Эстонии получила право носить общую фамилию первая однополая семья

Более года назад в Центр по правам человека обратились Кадри и Хелер (имена изменены), которые после подписания договора о сожительстве хотели взять совместную фамилию Кадри, чтобы иметь общих детей и иметь общую семейную идентичность. В МВД отказали им в праве на общую фамилию, и супруги обратились в суд.

«Сегодня мы можем сообщить радостные новости - Кадри и Хелер стали первой сожительствующей семьей с однополыми партнерами, которым государство дало общую фамилию», - сообщили в центре.

В результате встреч и переговоров, состоявшихся в январе этого года, Министерство внутренних дел рассмотрело практику присвоения общей фамилии, содержащуюся в Законе об именах, и 27 января министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) подписал протокол, согласно которому договор о сожительстве является основанием для подачи заявления на общую фамилию для всех совместно проживающих семей.

Решение Ляэнеметса также означало, что судебный путь Кадри и Хелер закончился компромиссом между Министерством внутренних дел и семьей. Кроме того, государство должно возместить все расходы, понесенные в ходе судебного разбирательства. 19 февраля ЗАГС сообщил паре об официальной смене фамилии.

Центр защиты прав человека заявил, что, хотя решение Ляэнеметса заслуживает признания, любой последующий министр внутренних дел может установить и внедрить новую административную практику.

«Хотя мы очень рады решению министра внутренних дел и за семью Кадри и Хелер, в свете позитивных новостей судебный процесс, который создал бы важный прецедент, был прерван. Настоящая безопасность и соблюдение прав человека по-прежнему могут быть обеспечены только в том случае, если у нас есть решение Госсуда, регулирующее этот вопрос, реализующее акты Закона о совместном проживании или равноправие браков. Мы надеемся, что новый состав Рийгикогу и последующий министр внутренних дел не заставят новые пары с однополыми партнерами обращаться в суд, и что государство будет гуманно относиться к сожительствующим семьям», - сказала глава Центра стратегических судебных разбирательств в области прав человека Келли Гроссталь.