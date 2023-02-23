Видео ⟩ Обманка для России: из Чехии в Украину поставляют необычные HIMARS

В эфире чешского телеканала журналисты рассказали о заводе по производству надувных батутов и надувных замков, который во время войны в Украине добавил к своему производству пару новых надувных «аттракционов»: американские HIMARS и реактивные системы залпового огня M270, которые используются на войне в Украине.

В передаче показывают, как завод в городе Дечин производит надувные ловушки, которые выглядят как настоящие боевые машины, если смотреть на них на расстоянии с помощью камеры дрона. При наполнении их теплым воздухом они также могут стать мишенью, светящейся в термокамере ночью.

Вот так выглядит одна из фальшивых целей, которые производятся на чешском заводе для ВСУ. Фото: kaader videost / VEED.io

Ежемесячное производство завода достигает 35 приманок, все они отправляются в Украину. В итоге российское командование может сообщить об уничтожении новых реактивных систем залпового огня, а Украина может продолжать использовать присланную США технику и терять полученную от Чехии помощь, один экземпляр которой стоит гораздо меньше, чем реальный ракетный комплекс.

Приманку со слегка спущенной трубой (M777) и HIMARS можно было увидеть на фотографиях, опубликованных вчера в Twitter:

Ukrainian HIMARS and M777 decoys in the east pic.twitter.com/Db2wPQ3jih — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 22, 2023

Осенью Newsweek расследовал, как Россия уничтожила 44 HIMARS под Николаевом. Проверка фактов показала, что речь шла о ракетах, а не о ракетных комплексах. Politico писал четвертого ноября, что к тому времени не было уничтожено ни одного реального ракетного комплекса.

В отчетах, присылаемых Россией, часто встречаются записи об уничтожении некоторых ракетных комплексов США. Всего несколько дней назад иранский новостной канал со ссылкой на российские источники заявил, что оккупационные войска только что уничтожили два HIMARS в Украине.

Видео, как производят надувные реактивные системы залпового огня, можно посмотреть здесь: