Во время матча первого круга турнира в Рио между британцем Кэмероном Норри и аргентинцем Мануэлем Черундоло у зрительницы на трибунах начались роды, пишет sport.ua.
Во время матча на турнире в Рио у болельщицы начались роды
Во время матча на турнире в Рио у болельщицы начались роды
Сообщается, что со стадиона ее оперативно увезли в больницу, где она родила девочку, которую назвали Викторией.
Встреча закончилась победой Норри со счетом 7:5, 6:1, также британец выиграл и следующий матч у бразильца Тьяго Монтейро (7:5, 7:5). В 1/4 финала Кэмерон сразится против боливийца Уго Дельена.
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