РАСПОРЯДОК ДНЯ ⟩ День рождения Эстонии: от поднятия флагов до праздничного концерта

Торжества, посвященные Дню независимости, пройдут по всей стране. Postimees подготовил небольшой обзор национального плана.

День рождения начнется на Тоомпеа

В 7:33 на Тоомпеа торжественно вывесят эстонский флаг. Выступит председатель Рийгикогу Юри Ратас, слова благословения произнесет архиепископ Эстонской Евангелическо-Лютеранской Урмас Вийльма, а манифест независимости прочитает студентка третьего курса Эстонской академии музыки и театра Хеле Палумаа. В церемонии примут участие хоры Эстонского общества мужского хорового пения и Таллиннский полицейский оркестр. Церемония поднятия флага будет транслироваться в прямом эфире ETV, ETV+ и Vikerraadio.

Главы государства возложат венки

В 9:00 начнется возложение венков к подножию монумента победы в Освободительной войне на площади Вабадузе. Венки возложат президент Эстонии Алар Карис, председатель Рийгикогу Юри Ратас, премьер-министр Кая Каллас, главнокомандующий Силами обороны генерал Мартин Херем, командир Кайтселийта Рихо Юхтеги, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, представители дипломатического корпуса и мэр Таллинна Михаил Кылварт. С речью выступит премьер-министр Кая Каллас.

В полдень начнется парад, в котором примет участие около тысячи человек

В 12:00 начнется парад в честь Дня независимости, который примет президент Алар Карис. Парад возглавит глава Сил обороны генерал Мартин Херем.

В параде примут участие почти 900 человек и 25 единиц техники, 4 роты, 14 взводов, Эстонский военный оркестр и оркестр Пярнуской дружины Кайтселийта Saxon. Также в параде примет участие британское подразделение Military Pipes&Drums. Среди союзников на параде вместе с подразделением будут представлены флаги Германии, Дании и Франции, а также флаги Соединенного королевства Великобритании и Ирландии и Соединенных Штатов Америки. После парадного шествия желающие могут ознакомиться с техникой Сил обороны и наших союзников на территории выставки.

Вечернее мероприятие в театре «Эстония»