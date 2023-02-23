«В чем измерять лояльность?» Спор о негражданах: нелояльность не утаишь, таких – сразу в Россию!

Фрагмент дискуссии (на видео с 7-й по 10-ю минуты):

Ведущие дебатов: Партия «Отечество» предлагает узаконить декларацию о лояльности для граждан РФ, а всех, кто не согласен ее подписать, – лишить ВНЖ и недвижимости. Кроме того, у неграждан могут отобрать право голоса на местных выборах, их уже лишили лицензий на оружие. Не напоминает ли вам это советские времена?

Хендрик Агур («Отечество»): Нет, почему мне это должно напоминать советские времена? Я не разделяю полностью позицию Isamaa в отношении декларации о лояльности, но готов этот пункт все же поддержать, поскольку в принципе задан правильный вектор, учитывая продолжающуюся войну в Украине и ситуацию с безопасностью.

Эдуард Одинец (СДПЭ): На фоне таких заявлений возникает вопрос, разрешено ли у нас выражать разные мнения? В чем выражается эта лояльность и чем ее будут измерять? И как поступят с теми, кто, согласно чьей-то оценке, окажется недостаточно лояльным?

Март Каллас (EKRE): Лояльность не понадобится измерять. Если человек нелоялен, это рано или поздно проявится. Таких нужно просто доставлять на границу (высылать в Россию – прим. ред.).

Евгений Криштафович (Партия реформ): Лояльность конституционному строю – это та присяга, которую приносят все натурализованные граждане Эстонии. Если человек нелоялен конституционному строю, как это было в случае, когда кто-то после аннексии ДНР и ЛНР вышел к посольству РФ с плакатом «Спасибо!», то таким дорога в Россию. Этот человек, кстати, уже в России.

Ведущие дебатов: Чемодан – вокзал – Россия? С той лишь разницей, что сейчас уже высылают без чемодана (не дают собрать вещи – прим. ред.)?

Евгений Криштафович (Партия реформ): Если человек представляет угрозу конституционному строю, то да!

Максим Ильин (Ээсти 200): Думаю, тут вопрос даже не в конституционном строе. Это тема госбезопасности, которая сейчас вышла на первый план.

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